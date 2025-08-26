Incidente in località “La Bruca” a Scalea: morto un centauro 34enne

SCALEA (CS) :: 26/08/2025 :: Non si arresta la strage della vittime sulla strada.

Nella serata di oggi martedi 25 agosto, sulla Strada Statale Provinciale in località “La Bruca” a Scalea, un auto si è violentemente scontrata con una moto. Un impatto costato la vita ad un centauro di 34 anni originario di Verbicaro che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato sbalzato dal suo veicolo, sbattendo fatalmente la testa contro l’asfalto.

Ogni tentativo di rianimazione da parte dell’equipe del 118 di Scalea e della Croce Verde di Lattarico si sono rivelati vani.

A chiarire l’esatta dinamica dell’incidente saranno le forze dell’ordine locali che al momento sono sul posto per effettuare rilievi e indagini.