Incidente la sera del 24 dicembre, 35enne ubriaca perde il controllo e si ribalta

È successo il 24 dicembre alle 20,30 circa ad Arangea.

Una donna di 35 anni ha perso il controllo del proprio autoveicolo e a seguito del ribaltamento dell’autovettura condotta, è andata a collidere con una macchina in sosta.

Sul posto è immediatamente intervenuta la Polizia Locale per rilievi di rito notando sin da subito alcuni sintomi tipici da intossicazione etilica a carico della conducente coinvolta.

La stessa, sottoposta agli accertamenti strumentali, è risultata con un tasso alcolemico di quasi tre volte superiore ai limiti di legge. È subito scattato il ritiro della oatebte ed il fermo del veicolo.

La giovane, che nell’occorso non ha riportato gravi ferite, è stata inoltre denunciata all’autorità giudiziaria per aver causato un incidente in stato di ebbrezza.

Il procedimento si trova ancora in fase di indagini i preliminari, pertanto l’indagata deve ritenersi non colpevole fino a sentenza definitiva.