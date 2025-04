Incidente mortale sulla SS18 a Diamante: strada chiusa in entrambe le direzioni

Un morto e un ferito nello scontro tra due auto. Traffico deviato sulla viabilità Catanzaro, 28 aprile 2025 – Dramma questa mattina sulla strada statale 18 “Tirrena Inferiore”, nel cuore del centro abitato di Diamante, in provincia di Cosenza. A seguito di un incidente che ha coinvolto due autovetture, una persona ha perso la vita e un’altra è rimasta ferita.

Il tratto, all’altezza del km 271,800, è stato immediatamente chiuso in entrambe le direzioni per consentire i rilievi e la gestione dell’emergenza. Le cause del sinistro sono attualmente in corso di accertamento.

Il traffico veicolare è stato provvisoriamente deviato lungo la viabilità locale, con segnalazioni apposite predisposte sul posto. Intervengono Forze dell’Ordine, personale sanitario del 118 e le squadre Anas, impegnate a ripristinare la circolazione in sicurezza il prima possibile.

Anas, società del Polo infrastrutturale del Gruppo Fs Italiane, ricorda l’importanza di una guida responsabile: “Quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri”.

Per monitorare la situazione del traffico in tempo reale, è disponibile l’app “VAI” di Anas su App Store e Play Store, mentre il servizio clienti “Pronto Anas” può essere contattato al numero verde gratuito 800.841.148.