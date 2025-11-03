Incidente sulla SS106 Jonica in direzione Soverato: coinvolte un’Audi e una Peugeot – VIDEO
Catanzaro, 3 novembre 2025 – Un grave incidente ha interessato la Strada Statale 106 jonica in direzione Soverato, nel catanzarese.
Ad essere coinvolte nel sinistro due autovetture le cui condizioni, a seguito dell’impatto, hanno richiesto l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro.
Il conducente e le persone a bordo di uno dei veicoli coinvolti, una Peugeot, sono rimasti intrappolati tra le lamiere ed estratti grazie alle operazioni svolte dalla squadra dei pompieri.
In seguito sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118 con conseguente trasferimento in ospedale.
La persona alla guida della seconda vettura coinvolta, un’Audi, sarebbe invece uscito spontaneamente dall’auto a seguito dell’impatto.
Anch’egli è stato affidato ai sanitari per effettuare degli accertamenti sul suo stato di salute.
La presenza dei Vigili del Fuoco ha inoltre garantito la messa in sicurezza del tratto stradale che è stato chiuso in direzione Soverato, con uscita obbligatoria a Squillace Lido.
Sul posto presenti anche i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi utili alla ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente.