Incidente sulla SS18 tra Mileto e Rosarno: coinvolti un’auto e un camper – VIDEO

Un incidente si è verificato lungo la SS18, sul tratto che collega Mileto a Rosarno.

Ad essere coinvolti un camper e un’audi. Sul posto sono accorsi il personale sanitario del 118 e i Carabinieri per i rilievi e la gestione del traffico.

Diversi sono i frammenti di carrozzeria e vetri sull’asfalto che suggeriscono di un impatto abbastanza violento.

Vista la dinamica dell’incidente, le cons

eguenze potevano essere ben più gravi.