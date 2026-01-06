Incontriamoci Sempre: al via la stagione 2026 tra musica, poesia e tradizioni popolari

REGGIO CALABRIA – Archiviate con successo le festività natalizie, l’associazione “Incontriamoci Sempre” riaccende i motori della programmazione culturale. Un calendario fittissimo che vedrà alternarsi, presso la storica cornice della Stazione FS di RC Santa Caterina, grandi nomi della musica, della letteratura e della danza tradizionale.

Il sipario sulla rassegna “Calabria D’autore”, come da comunicato stampa, si alzerà ufficialmente domenica 11 gennaio alle ore 18:00. Il primo ospite sarà l’artista Aurelio Mandica, eccellenza italiana nel genere dei Gipsy King. Intervistato dal noto conduttore radiofonico Tonino Massara, Mandica racconterà il suo legame indissolubile con la Camargue e la Festa dei Gitani, portando a Reggio le sonorità e il fascino di un popolo millenario.

Il cuore della programmazione batterà forte il 1° febbraio con la cerimonia di premiazione della XV edizione del Premio Internazionale di Poesia “Ettore Pensabene”. Un appuntamento prestigioso che celebra la lirica d’autore e di cui verrà annunciata a breve la location.

La letteratura tornerà protagonista domenica 22 febbraio con un ospite d’eccezione: Enzo Romeo, vaticanista del Tg2, che presenterà il suo ultimo lavoro dedicato alla figura di Cesare Pavese.

Il mese di febbraio sarà un vero e proprio viaggio nell’identità calabrese:

Show Cooking: I pasticceri della Piana celebreranno il Carnevale con i dolci tipici della tradizione.

San Valentino e Folklore: Sabato 14 febbraio, presso la Bottiglieria 2010 di Pellaro, il Prof. Daniele Castrizio approfondirà la storia di Giangurgolo , l’iconica maschera calabrese.

Amarcord Ferroviario: Domenica 15 febbraio, il Museo FS “Pietro Germi” ospiterà un incontro sulla leggendaria “Vaporiera Calabria Express” con Pino Chillemi e Nicola Morabito.

Grande novità dell’anno è l’Open Day dei laboratori di danza, previsto per il 15 gennaio. Il progetto vedrà l’incontro inedito tra le danze tradizionali del Sud Italia, il Country e il Tango Argentino, sotto la guida del trio composto da Agata Scopelliti, Manuela Scarfò ed Elio Asciutto.

Il weekend del 24 e 25 gennaio sarà invece dedicato alle affascinanti danze della tradizione Sarda, con uno stage esclusivo curato dalla direttrice Agata Scopelliti insieme al maestro Gianni Mereu.

Un programma poliedrico che conferma la Stazione di Santa Caterina come uno dei poli culturali più dinamici della città, capace di unire il sapore della memoria alla vivacità del presente.