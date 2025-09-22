Reggio Calabria

Incontriamoci Sempre plaude alla partecipazione del bartender Carmelo Martino all’evento “TaorminaSquisita”

L’Associazione Incontriamoci Sempre esprime grande soddisfazione per la partecipazione del bartender Carmelo Martino alla prossima edizione di TaorminaSquisita: la festa d’autunno di ItaliaSquisita, in programma lunedì 13 ottobre 2025 al VRetreats Atlantis Bay di Taormina.

L’evento rappresenta un’occasione prestigiosa per valorizzare le eccellenze gastronomiche italiane e siciliane, unendo chef stellati, maestri della tradizione culinaria, pasticceri, professionisti della panificazione e della mixology.

“È per noi motivo di orgoglio” dichiara Pino Strati, presidente di Incontriamoci Sempre “che Carmelo Martino sia stato selezionato tra i professionisti della mixology invitati a TaorminaSquisita. La sua partecipazione non solo premia impegno, creatività e professionalità, ma testimonia anche la forza della nostra comunità locale nel contribuire con eccellenze al panorama regionale e nazionale.

Siamo certi che Carmelo saprà rappresentare al meglio non solo sé stesso, ma tutti coloro che credono nel valore del territorio, dell’ospitalità e dell’arte del buon bere.”

L’intervento di Martino che si unisce agli chef, pasticceri, maestri panificatori e altri mixologist di rilievo presenti alla serata contribuirà a creare isole del gusto, momenti di dialogo diretto con il pubblico e assaggi memorabili, dall’aperitivo al dolce, in un’atmosfera raffinata ma al tempo stesso accogliente.

Inoltre, Incontriamoci Sempre sottolinea con piacere che TaorminaSquisita ha scelto di sostenere un progetto benefico: tutto il ricavato dell’evento sarà devoluto all’Associazione Penelope, operativa sul territorio del distretto di Taormina nell’accoglienza, protezione e inclusione sociale di persone vulnerabili.

La collaborazione tra realtà associative, professionisti locali e grandi manifestazioni di cucina e mixology appare, per Strati, un modello virtuoso capace di generare valore culturale, sociale ed economico per tutto il territorio.

