Incontro al vertice tra Camera di Commercio e ordine dei periti industriali di Catanzaro

Nell’ambito delle relazioni con gli stakeholder territoriali, ieri in mattinata, il Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia Pietro Falbo, nella sede catanzarese dell’Ente, ha incontrato il Presidente dell’Ordine dei Periti Industriali di Catanzaro Claudio Gigliotti in delegazione con il Segretario Giuseppe Pullano e il Tesoriere Bruno Augusto.

Un dialogo aperto e cordiale focalizzato sugli aspetti di comune interesse relativamente ad un ambito di rappresentanza professionale estremamente rilevante in un mondo economico in piena trasformazione e finalizzato a valorizzare professionisti qualificati con competenze di progettazione, esecuzione e direzione delle attività in settori vari ed eterogenei.

Professionisti che, come hanno convenuto Falbo e Gigliotti, nella rivendicazione di una sempre più alta formazione e qualificazione. sono da sempre in prima linea per assicurare la “tenuta” e la costante innovazione del sistema produttivo italiano, affiancandolo nel cambiamento su percorsi di competitività e innovazione, soprattutto nelle nuove sfide come l’area informatica e digitale, il design la riqualificazione energetica degli edifici, la sicurezza ambientale.

“Il mondo delle imprese dice il Presidente dell’Ente camerale Pietro Falbosoprattutto in questo momento di grandi trasformazioni trainate dalla transizione green e digitale, ha necessità di riferimenti tecnici qualificati e affidabili per soluzioni aziendali funzionali non solo dal punto di vista strutturale ma anche in termini di strategie e business.

I Periti Industriali, nell’evoluzione professionale che ha caratterizzato la categoria nel corso del tempo, possono sicuramente essere per il sistema produttivo valido supporto per canalizzare strumenti e risorse in questa direzione per uno sviluppo competitivo nel segno dell’innovazione e della sostenibilità”

“Oggi c’è sempre più bisogno di professionisti tecnici sottolinea il Presidente dell’Ordine professionale Claudio Gigliotti precisando che- Siamo infatti nella fase cruciale di una trasformazione tecnologica che, come categoria, ci vede impegnati in prima linea sui fronti più emergenti come la riconversione in chiave green, il PNRR, le Comunità Energetiche, e i modelli di intervento in progetti di Architettura, Strutture ed Impianti.

Siamo qui oggi per confermare la nostra più ampia collaborazione al sistema istituzionale e produttivo, e dunque alla Camera di Commercio, per valorizzare competenze, supportare lo sviluppo delle imprese e la crescita del territorio”

Un incontro, questo odierno, che nelle intenzioni dei Presidenti Falbo e Gigliotti è solo preludio di ulteriori contatti e collaborazioni per definire, in termini mirati e operativi, metodi e strategie.