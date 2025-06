Incontro istituzionale tra il presidente Mancuso e il presidente del Coni Calabria Scopelliti

Primo incontro ufficiale questa tra il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso e il neopresidente del CONI Calabria Tino Scopelliti, eletto lo scorso aprile.

“Un colloquio cordiale e proficuo, che ha posto le basi per una collaborazione istituzionale volta a rafforzare il ruolo dello sport nella società calabrese, a partire dalla definizione di una nuova legge regionale sullo sport” , ha detto Scopelliti.

L’incontro si inserisce nel solco del recente rinnovamento degli organi sportivi regionali, avviato con l’insediamento della nuova Giunta del CONI Calabria lo scorso 5 maggio, e mira a dare un nuovo slancio alle politiche sportive, rendendole più vicine alle esigenze dei territori e delle comunità sportive.

“Ritengo lo sport ha affermato il presidente Filippo Mancuso un settore strategico, non solo per la salute e il benessere delle persone, ma anche per l’educazione dei giovani, l’inclusione sociale e lo sviluppo dei territori.

In quest’ottica, è doveroso riattivare e portare a compimento ha sottolineato l’iter per una legge regionale moderna, capace di sostenere concretamente associazioni e società sportive, e di dare risposte adeguate ai problemi legati all’impiantistica, che in molte realtà calabresi frena l’accesso alla pratica sportiva.

Serve ha concluso Mancuso una programmazione chiara e una sinergia tra istituzioni, CONI e mondo sportivo per garantire pari opportunità a tutti i cittadini, a partire dai più giovani”.

Nel corso del confronto, si è parlato anche della necessità di mettere l’Osservatorio regionale dello sport nelle condizioni di operare a pieno regime.

Istituito nel 2023, rappresenta uno strumento strategico per raccogliere dati, analizzare i bisogni del territorio e pianificare interventi mirati a sostegno della pratica sportiva in Calabria.

“Credo in uno sport ha aggiunto Scopelliti che non sia solo agonismo, ma anche cultura, merito e opportunità.

La Calabria ha espresso e continua a esprimere atleti straordinari in tante discipline, che meritano il sostegno delle istituzioni. Con il Consiglio regionale e con il presidente Mancuso condividiamo l’obiettivo di rendere lo sport calabrese più accessibile, strutturato e riconosciuto.

Questo primo incontro rappresenta un importante punto di partenza per lavorare insieme, con spirito costruttivo e visione di lungo termine”.