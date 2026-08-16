Individuati e denunciati a Polistena due cittadini georgiani irregolari sul territorio nazionale

La Polizia di Stato ha denunciato due cittadini di nazionalità georgiana ritenuti, allo stato degli accertamenti, responsabili di un furto perpetrato all’interno di un punto vendita di una nota catena di supermercati a Polistena.

A seguito della segnalazione pervenuta alla Sala Operativa, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cittanova hanno intercettato un’autovettura in fuga, con a bordo due soggetti ritenuti riconducibili al furto.

Alla vista degli operatori, il conducente ha tentato di eludere il controllo, immettendosi nel parcheggio di un altro supermercato di Taurianova, verosimilmente nel tentativo di raggiungere una strada secondaria e sottrarsi all’intervento della Volante.

La tempestiva e coordinata azione della pattuglia, tuttavia, ha consentito di bloccare il veicolo e procedere al controllo degli occupanti.

A bordo dell’autovettura sono stati identificati due cittadini georgiani, di cui uno corrispondeva a quello indicato nella nota di ricerca, mentre l’altro era sdraiato e nascosto sui sedili posteriori, nel tentativo di sottrarsi al riconoscimento.

La successiva perquisizione personale e veicolare ha consentito di rinvenire alcuni indumenti presumibilmente utilizzati per la commissione del furto, che sono stati sottoposti a sequestro in quanto ritenuti di interesse investigativo.

Dalle verifiche effettuate è inoltre emerso che entrambi i soggetti risultano essere irregolari sul territorio nazionale e già noti alle Forze dell’Ordine per precedenti di polizia relativi a reati contro il patrimonio, in particolare furti ai danni di esercizi commerciali, nonché per porto abusivo di armi.

Al termine degli accertamenti di rito, entrambi sono stati deferiti in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.