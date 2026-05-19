Infiorata a Motta San Giovanni: nasce un nuovo evento tra arte, fiori e musica
Sabato 23 e domenica 24 maggio 2026 andrà in scena la prima edizione dell’Infiorata, l’evento ideato e organizzato dall’Associazione Culturale Meraki che promette di trasformare le strade del comune reggino in un percorso di bellezza tra composizioni floreali, arte e musica.
La giornata inaugurale prenderà il via già dalle 8:30, con l’allestimento live dei quadri floreali un’occasione unica per assistere dal vivo alla nascita delle composizioni artistiche.
Nel pomeriggio, alle 17:30, il taglio del nastro ufficiale con i saluti istituzionali segnerà l’apertura al pubblico di questa prima storica edizione.
A seguire, i visitatori potranno passeggiare tra i pannelli floreali e ammirare la mostra d’arte “MusicArte“, realizzata dagli alunni del Polo Tecnico-Professionale Righi-Bocconi-Fermi di Reggio Calabria e la mostra d’arte curata dall’Associazione ODV Inholtre.
L’evento ospita inoltre la Pro Loco di San Salvo (CH) che celebra la tradizione artigianale dell’uncinetto applicata all’arte floreale in quella che sarà la prima tappa dell’Infiorata ad Uncinetto Itinerante 2026.
Un debutto, dunque, che guarda già lontano e che potrebbe diventare un appuntamento fisso nel calendario culturale della Calabria.
L’appuntamento è a Motta San Giovanni (RC). Per aggiornamenti è possibile seguire l’hashtag ufficiale #InfiorataMottaSanGiovanni e la pagina dell’associazione culturale Meraki