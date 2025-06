Infiorata di Taurianova 2025, un successo straordinario di presenze bellezza e partecipazione

Si è chiusa ieri sera con un trionfo di colori, emozioni e presenze la settima edizione dell’Infiorata di Taurianova, che ha registrato numeri da record: nei tre giorni si è superato abbondantemente il risultato del 2024, quando ci furono circa 120.000 visitatori.

Quest’anno si è fatto di più, con addirittura con 21 pullman provenienti da tutto il Sud Italia e un flusso costante di turisti e curiosi che hanno letteralmente animato e “congestionato” in senso gioioso e partecipato

Corso XXIV Maggio e l’intero centro cittadino.

Strade gremite di giovani, famiglie, artisti, curiosi, in un’atmosfera vibrante che ha trasformato Taurianova in un palcoscenico a cielo aperto ma soprattutto dove la Bellezza è stata protagonista assoluta: quella artistica, con le opere floreali che hanno incantato i visitatori; sociale, con la comunità unita nel fare accoglienza; culturale, grazie agli eventi collaterali e alle sinergie nazionali; commerciale, con le attività aperte anche in notturna e protagoniste attive di questa grande festa.

Una vera e propria kermesse di emozioni, che ha dato il via, con largo anticipo, alla stagione delle festività estive calabresi, conquistandosi di diritto il titolo di “manifestazione apripista” e rilanciando con forza l’immagine di una Calabria viva, creativa e accogliente.

Un successo reso possibile da una macchina organizzativa impeccabile, con al centro l’instancabile lavoro della Pro Loco “Taurianova nel cuore”, con a capo i due rappresentati storici Pier Luigi Melara e Nello Stranges, la straordinaria partecipazione di centinaia di volontari della stessa proloco e di altre associazioni cittadine, degli infioratori provenienti da ogni angolo d’Italia e perfino da Malta e la guida artistica attenta e visionaria di Valentina Mammana, direttrice artistica , dell’evento, di fama internazionale, che ha saputo coniugare rigore estetico, passione e valorizzazione territoriale.

Da sottolineare la forte sinergia con l’Amministrazione Comunale, che ha deciso di investire concretamente sulla manifestazione ormai rappresentativa d’ un brand unico, di una Taurianova che ha imboccato la strada giusta e che oggi viene vista, a leggere le migliaia di post e commenti, come cittadina da cui trarne esempio. Fondamentale è stata anche la rete di partnership con altre Infiorate d’Italia, che ha confermato la vocazione della manifestazione a essere ambasciatrice del turismo culturale calabrese e promotrice di dialogo tra territori.

L’Infiorata di Taurianova si conferma così non solo evento di punta del panorama regionale, ma vera e propria eccellenza nazionale (tanto che il Ministero del Turismo l’ha inserita sul proprio portale istituzionale) capace di unire arte, tradizione, economia locale e spirito comunitario.

A manifestazione appena conclusa, la città guarda già con entusiasmo all’edizione 2026, consapevole che il seme piantato sette anni fa ha ormai messo radici profonde e continuerà a fiorire.

Taurianova c’è e con l’Infiorata ha saputo dirlo al mondo, con i fiori come voce e il cuore come firma.