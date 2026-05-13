Infiorata di Taurianova 2026, presentata la locandina ufficiale: il Made in Italy protagonista della 8ª edizione

È stata presentata ufficialmente la locandina dell’8ª edizione dell’Infiorata di Taurianova, in programma dal 19 al 21 giugno 2026. Un’immagine elegante, vivace e fortemente identitaria che racconta già il tema scelto per quest’anno: il Made in Italy, simbolo di creatività, stile, tradizione, artigianalità e cultura riconosciuto in tutto il

mondo.

La locandina raffigura una donna in sella a una storica Vespa rossa, circondata dai colori dell’Italia e da elementi floreali che richiamano la natura e l’arte effimera.

Un omaggio immediato all’eleganza italiana, al fascino senza tempo del nostro Paese e a quella capacità tutta italiana di trasformare bellezza, gusto e tradizione in patrimonio universale.

L’edizione 2026 si preannuncia già come una delle più partecipate di sempre.

A diverse settimane dall’evento stanno infatti arrivando prenotazioni da ogni parte del Sud Italia, con numerosi pullman organizzati provenienti da Calabria, Sicilia, Puglia, Campania e Basilicata.

Un segnale importante che conferma la crescita costante dell’Infiorata di Taurianova e il ruolo sempre più centrale della manifestazione nel panorama nazionale degli eventi artistici e culturali.

Anche per questa edizione sono attese alcune tra le migliori associazioni di infioratori al mondo, chiamate a confrontarsi in una cornice di prestigio internazionale.

Tradizioni, tecniche e sensibilità artistiche differenti si incontreranno nel cuore della Calabria, assegnando ancora una volta a Taurianova il ruolo di autentico crocevia mondiale dell’arte effimera.

Tra le novità più significative dell’edizione 2026 spicca la presenza di nuove delegazioni internazionali provenienti dalla Spagna e dal Belgio.

In particolare arriverà a Taurianova l’associazione Flowers From Belgium, realtà che organizza la più grande e importante infiorata monumentale del mondo nella celebre Grand Place di Bruxelles, uno degli appuntamenti artistici più prestigiosi a livello internazionale.

Una partecipazione che rappresenta motivo di orgoglio per l’intera città e che conferma il crescente prestigio raggiunto dall’Infiorata taurianovese anche oltre i confini nazionali.

L’evento continuerà inoltre a rafforzare il proprio carattere culturale e identitario, con un percorso artistico che unirà tradizione, innovazione creativa e promozione delterritorio.

Il tema del Made in Ita ly sarà sviluppato attraverso opere floreali, installazioni artistiche, richiami alla moda, al design, alla storia italiana e alle eccellenze che hanno reso il nostro Paese famoso nel mondo.

La direzione artistica, affidata ancora una volta a Valentina Mammana, sta già lavorando insieme alle associazioni e agli artisti coinvolti per costruire un’edizione ancora più spettacolare, immersiva e internazionale.

L’obiettivo è quello di trasformare Taurianova in un grande museo a cielo aperto, capace di attrarre migliaia

di visitatori, appassionati d’arte, fotografi, turisti e famiglie.

L’Infiorata di Taurianova, negli anni, è diventata non solo un appuntamento artistico di rilievo, ma anche uno straordinario strumento di promozione culturale e turistica della Calabria.

Le immagini delle opere floreali, la partecipazione delle delegazioni internazionali e il coinvolgimento del pubblico contribuiscono ogni anno a raccontare una terra che vuole mostrarsi attraverso la bellezza, l’accoglienza e la cultura.

Dal 19 al 21 giugno 2026 Taurianova tornerà dunque a colorarsi di petali, profumi e creatività, accogliendo migliaia di visitatori in tre giorni che si annunciano già memorabili.