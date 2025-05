Infrastrutture e futuro, Katya Gentile annuncia l’evento con Matteo Salvini a Rende

Il Commissario provinciale della Lega, Katya Gentile, annuncia con entusiasmo la presenza di Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e Vicepremier, martedì 20 maggio alle ore 15:30 presso l’Hotel Europa.

L’evento vedrà la partecipazione della deputata Simona Loizzo, del presidente del Consiglio regionale e commissario regionale della Lega Filippo Mancuso, e del candidato sindaco per la città di Rende, Ing. Marco Ghionna.

L’incontro si tiene in concomitanza delle elezioni comunali di Rende, dove la Lega sostiene Marco Ghionna con la lista ‘Prima Rende’ convinta che la sua candidatura rappresenti un’opportunità per rinvigorire e rilanciare la comunità rendese.

Katya Gentile non perde occasione per esprimere grande soddisfazione per il recente bando pubblicato da Rfi riguardante i lavori per il raddoppio della Galleria Santomarco, un intervento fondamentale da 1,6 miliardi di euro.