Infrastrutture, Ferrante (Mit) “bene riavvio lavori Monte Pergola, impegno mantenuto”

“Come avevo annunciato in Commissione Ambiente alla Camera dei Deputati, i lavori di manutenzione della galleria Monte Pergola sul Raccordo Autostradale 2 di Avellino possono ripartire: il 27 marzo avverrà infatti la consegna dei lavori al nuovo appaltatore, che potrà così riavviare gli indispensabili interventi di risanamento strutturale e impiantistico.

Un impegno mantenuto, che consentirà di ripristinare un asse viario fondamentale per la mobilità e il sistema dei trasporti di tutto il territorio. L’obiettivo ora è quello di procedere spediti con i lavori, per restituire ai cittadini già entro luglio del prossimo anno la fruibilità di una canna in direzione Salerno della galleria completamente ammodernata.

Continuerò a tenere alta l’attenzione sulla messa in sicurezza e sullo sviluppo delle infrastrutture, indispensabili per lo sviluppo della Campania e di tutto il Mezzogiorno”.

Lo afferma il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante.