Infrastrutture, Scutellà “depositata interrogazione su collegamento autostradale Montalto Uffugo – Ss660

La Capogruppo in Consiglio Regionale del Movimento 5 Stelle, Elisa Scutellà, ha depositato un’interrogazione a risposta scritta alla Giunta regionale della Calabria sullo stato di attuazione della strada di interesse regionale di collegamento tra lo svincolo autostradale di Montalto Uffugo e la SS 660 (ex SS 106 Jonica), che interessa i comuni di Montalto Uffugo, Luzzi e Rose.

Si tratta di un’infrastruttura strategica e finanziata, inserita nel Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, per un intervento complessivo da 30 milioni di euro, destinato a migliorare sicurezza, viabilità e sviluppo economico di un’area che negli ultimi anni ha registrato un forte aumento del traffico, anche pesante.

«Parliamo di un’opera attesa da anni dichiara la Consigliera Scutellà che consentirebbe di alleggerire i centri abitati, migliorare la sicurezza stradale e garantire collegamenti più efficienti tra l’autostrada A2 e la SS 660. Eppure, nonostante le risorse disponibili e gli atti avviati, i lavori non risultano ancora partiti».

L’interrogazione ricostruisce l’iter del progetto, dal bando avviato nel 2019 fino alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA pubblicata nel 2022, evidenziando come il tracciato preveda interventi complessi e necessari: nuove rotatorie, adeguamenti di strade provinciali, ampliamento e ricostruzione di ponti sul fiume Crati, opere di messa in sicurezza e collegamenti diretti con lo svincolo autostradale.

«Nel frattempo prosegue la Capogruppo alcune infrastrutture esistenti presentano gravi criticità strutturali, con ponti regolati a senso unico alternato e strade prive di adeguate barriere di sicurezza, condizioni non più sostenibili soprattutto alla luce dell’incremento del traffico legato alle nuove attività produttive e logistiche dell’area».

Con l’interrogazione, la Consigliera Regionale del Movimento 5 Stelle chiede, alla Giunta regionale, quali iniziative urgenti intenda assumere per garantire l’avvio e il completamento dei lavori nonché il cronoprogramma aggiornato dell’intervento.

«La Regione deve dare risposte chiare e tempi certi. I cittadini, le imprese e i lavoratori dell’area non possono più attendere. Su infrastrutture e sicurezza stradale non sono ammessi ritardi né silenzi», conclude la Consigliera regionale del Movimento 5 Stelle.