Infrastrutture Sibaritide, Caracciolo: “Nessun ritardo su elettrificazione Rfi”

“Non si registra alcun ritardo nei lavori di elettrificazione della tratta Sibari-Crotone. Come peraltro emerge da comunicati stampa diramati nei giorni scorsi da RFI, relativamente ai lavori di elettrificazione nella tratta Sibari-Crotone, gli interventi, finanziati con fondi PNRR e gestiti secondo cronoprogrammi definiti con la Regione per limitare disagi all’utenza nello scorso periodo estivo, si concluderanno in linea con i vincoli di finanziamento”.

È quanto precisa l’assessore regionale ai Lavori pubblici, Maria Stefania Caracciolo, in merito alla situazione delle infrastrutture nella Sibaritide, a seguito di alcune interrogazioni del consigliere regionale, Davide Tavernise.

“Pertanto, ad oggi, non risultano veritiere le informazioni circa difficoltà relative a questa infrastruttura o dubbi sulla conclusione dei lavori. Inoltre, la sospensione della circolazione sulla linea sarà sfruttata anche per la realizzazione di altri lavori, come le attività per l’attrezzaggio tecnologico RTMS e altri interventi di manutenzione e potenziamento infrastrutturale e di alcuni impianti della linea esistente”.

“È imminente – chiarisce ancora ancora l’assessore Caracciolo – anche la sottoscrizione dell’intesa tra il Commissario di Governo e la Regione per l’avvio delle procedure di gara relative ai lotti della SS 106 tra Sibari e Corigliano-Rossano.

Relativamente invece alla strada Sila-Mare, nel corso dell’interrogazione del Consigliere Tavernise, è stato evidenziato un lieve rallentamento in ragione della difficoltà di approvvigionamento di determinati materiali e dell’esigenza di effettuare una serie di opere di messa in sicurezza di alcuni versanti, non ricompresi nel progetto.

Ma unitamente al pressoché completamento dell’opera, ad eccezione degli ultimi metri, relativi alla sistemazione dell’innesto sulla SS531, è stato anche precisato che sono in corso interlocuzioni con ANAS per l’apertura dell’infrastruttura nel mese di febbraio, con restrizioni della carreggiata al fine di consentire il completamento della messa in sicurezza di alcuni versanti”.

“Ad ogni modo – conclude l’assessore -, è costante l’attenzione e l’impegno del governo regionale nel monitoraggio dei lavori sulle opere infrastrutturali della Sibaritide e di tutte le aree calabresi, gestite da altri enti, nella consapevolezza che la loro realizzazione sia di fondamentale importanza nello sviluppo della regione”.