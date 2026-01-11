Inizia con una netta vittoria il 2026 della New Tech Pallavolo Milani

Il primo dei tanti impegni di un ricco mese di gennaio sorride alla New Tech Pallavolo Milani Rende.

I rendesi riprendono il cammino in campionato con una vittoria da tre punti che dà morale in vista dell’impegno infrasettimanale in Coppa Calabria. A cedere sotto i colpi di Marasco e compagni in un freddo sabato invernale sono stati i pur volenterosi ragazzi della Sprovieri Corigliano.

Sarà proprio la formazione ionica ad ospitare la Milani mercoledì per la prima giornata della Coppa, per una sorta di rivincita del match andato in scena eccezionalmente al PalaMicromega di Marano Principato.

25-18| 25-14| 27-25 i parziali del match, per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C maschile di pallavolo. Mister Serpa ha affrontato il fischio d’inizio con la diagonale formata dal palleggiatore Totera e dall’opposto Pisani, Marasco e Persico bande, Ruggiero e Serranò centrali e capitan Pisano libero.

La differenza in classifica tra le due compagini imponeva agli uomini di Serpa di mantenere la concentrazione e non snobbare l’avversario. L’avvio fulmineo della Milani nel primo set fa capire che questi concetti sono stati recepiti molto bene dai gialloblù.

Due punti in avvio dell’ultimo arrivato Ruggiero già ben inserito nei meccanismi della squadra guidano la Milani a una tranquilla gestione del set, mai in discussione. La frazione la chiude Persico sul 25-18.

Il secondo set vede un dominio ancora più netto da parte della New Tech. I due ace iniziali di Marasco mettono subito in chiaro la situazione. Corigliano accenna una reazione che la porta sul momentaneo 4-4, ma da lì la differenza tecnica tra le due squadre sarà ben evidente.

Il vantaggio cresce rapidamente fino al 25-14 finale che dà poco spazio all’immaginazione. 2-0 per la Milani, che ha così l’occasione di chiudere presto la gara e tornare nel caldo degli spogliatoi.

Il terzo set, invece, vede una reazione degli ospiti che, dopo il sigillo iniziale di Pisani, arrivano a portarsi in vantaggio per la prima volta nel corso della partita, fino al 10-11.

Da quel momento, i rendesi riprendono in mano il set, senza però riuscire a scrollarsi definitivamente gli ospiti, capaci di portare la Milani fino ai vantaggi.

Il pensiero di dover affrontare un quarto set alle fredde temperature della serata spingono però i gialloblù a spegnere con un muro le velleità dei giovani avversari, costretti ad arrendersi sul 27-25 finale.

La New Tech la chiude sul 3-0 e conquista tre preziosi punti che confermano il terzo posto in coabitazione con l’Altaflex Catanzaro. Le due formazioni continuano così l’inseguimento alle battistrada Olimpia Pallavolo Bagnara e Diper Jolly Cinquefrondi, contrapposte in questo turno.

I ragazzi di coach Serpa sono chiamati agli straordinari, con la trasferta di mercoledì a Corigliano per la Coppa Calabria e l’insidiosa trasferta di sabato a Paola contro la New Hospital VSF per il prossimo turno di campionato.

Non c’è quindi tempo di riposarsi e godersi la vittoria.