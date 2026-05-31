Inizierà mercoledì 3 giugno la “Settimana di Musica Antica”, proposta in città dal Conservatorio di Cosenza.

Dedicato a Händel, il primo concerto si svolgerà nel Chiostro del Conservatorio di Cosenza, Portapiana, mercoledì alle 19,00. In programma, i Concerti op. 4 n.1, 4 e 6 per organo e orchestra che Händel compose a Londra tra il 1735 e il 1736, dando all’organo una nuova destinazione: non più strumento funzionale al servizio liturgico, ma strumento mondano e brillante utilizzato per brani che servivano da interludi durante l’esecuzione degli oratori.

All’organo, Sofia Di Furia e Giulia Di Meo accompagnate dall’orchestra “BaroKos” con la direzione di Patrizio Germone.

La “Settimana” proseguirà venerdì 5 giugno con una conferenza dedicata a “Francesco d’Assisi e la musica nel XIII secolo”, omaggio per l’ottocentesimo anniversario della morte del santo assisiate a cura di Pia Tucci e Goffredo Degli Esposti, alle 17,00 nel Chiostro del Conservatorio, Portapiana; e con i concerti della “Lunga notte delle Chiese”.

A cominciare dalle 20,00, la musica antica risuonerà nel complesso monumentale di S. Domenico con il flauto di Goffredo Degli Esposti, il violino di Patrizio Germone e l’orchestra “Barokos”; andrà avanti con l’organo di Emanuele Cardi e la Schola Cantorum del Conservatorio dalle 21,30; e terminerà con il Coro del Conservatorio diretto da Letizia Butterin dalle 22,00.

Sabato 6 giugno sarà la volta di due appuntamenti pomeridiani con “Musiche strumentali e vocali del Rinascimento e del Barocco”, alle 17,00 nell’Aula 22 del Conservatorio, Portapiana, e alle 18,30 nella sede dell’Associazione Civica Amica in Corso Telesio: due momenti che vedranno il coinvolgimento delle classi di Flauto dolce e Musica d’insieme per Voci e Strumenti Antichi, a cura di Goffredo Degli Esposti.

Laboratori e seminari dedicati al clarinetto storico e al suo precursore, lo chalumeau, si svolgeranno nei pomeriggi di martedì 9 e mercoledì 10, a cura di Anna Lycia Gialdi, nella sede del Conservatorio, Portapiana.

La “Settimana di Musica Antica” si chiuderà mercoledì 10 giugno con un’immaginifica passeggiata musicale tra i giochi d’acqua delle fontane di Versailles ai tempi del Re Sole.

Il concerto dedicato alla musica barocca francese e intitolato “Les Fontaines de Versailles”, sarà alle 20,30 nella Chiesa di S. Maria delle Vergini. Musiche di Michel-Richard De Lalande (1657–1726), Louis-Nicolas Clérambault (1676–1749) e Marin Marais (1656-1728) saranno eseguite dal tenore Raffaele Giordani, dal flautista e traversierista Goffredo Degli Esposti, dal violista da gamba Gianni La Marca, dal clavicembalista Angelo Trancone, dal violinista Patrizio Germone, con l’orchestra “BaroKos” diretta da Patrizio Germone.