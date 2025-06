Innovazione agricola: la Calabria protagonista ad Helsinki

Anche la Calabria ha preso parte alla 5ª Assemblea della rete europea AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation Systems), svoltasi a Helsinki. L’evento ha riunito delegazioni provenienti da tutti i Paesi membri dell’Unione Europea, sia del mondo della ricerca che delle istituzioni, alla presenza dei rappresentanti della DG Agri della Commissione Europea, confermandosi come un momento centrale di confronto sul futuro dell’innovazione in agricoltura.

Per l’Italia erano presenti i rappresentanti di Calabria, Veneto ed Emilia-Romagna, che hanno rappresentato le esperienze regionali nell’ambito della ricerca agricola, del trasferimento tecnologico e della cooperazione tra enti pubblici e imprese del settore primario.

La delegazione calabrese ha illustrato alcuni dei progetti in corso sul territorio regionale, con particolare attenzione a temi come agricoltura di precisione, intelligenza artificiale, innovazione nelle filiere agroalimentari e formazione degli operatori agricoli.

L’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo esprime soddisfazione “perché – afferma – la presenza della Calabria per la prima volta a questo appuntamento europeo conferma l’impegno della Regione nel promuovere l’innovazione e il trasferimento tecnologico in agricoltura. Il confronto con altre realtà europee è fondamentale per valorizzare le nostre esperienze e rafforzare le politiche regionali a sostegno di un’agricoltura sempre più sostenibile, moderna e connessa ai sistemi della conoscenza”.

La partecipazione all’assemblea ha rappresentato un’opportunità per rafforzare i rapporti con altri territori europei e avviare nuove collaborazioni all’interno della rete AKIS. In linea con quanto emerso a Helsinki, la Calabria intende proseguire su questa traiettoria, consolidando il dialogo tra i diversi attori del sistema agricolo regionale e incentivando una partecipazione sempre più attiva alle reti europee dell’innovazione.