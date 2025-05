InPost installa il primo Locker in un’università italiana, scelta l’Università Magna Graecia di Catanzaro

Siamo orgogliosi di annunciare l’installazione del primo locker InPost in un’università italiana, più precisamente nell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro.

Questa attivazione è senza dubbio una tappa importante per noi di InPost che puntiamo a essere sempre più vicini alle esigenze quotidiane delle persone, offrendo soluzioni comode, sostenibili e facilmente accessibili, anche in contesti ad alta frequentazione come il mondo universitario.

L’Ateneo, ha da subito riconosciuto il valore aggiuntivo per il campus grazie all’installazione di un servizio come quello di InPost, ma anche per la comunità in generale.

“Il mondo universitario è giovane, smart, dinamico: per noi di InPost è il contesto naturale in cui portare un servizio che punta sulla semplicità e sulla flessibilità ha dichiarato Nicola D’Elia, MD di InPost Italia.

L’installazione del nostro primo Locker all’interno dell’Università di Catanzaro è un traguardo simbolico e concreto allo stesso tempo, che segna l’inizio di un percorso di collaborazione con il mondo accademico per offrire valore aggiunto a studenti, docenti e personale”.

“Siamo felici di essere stati i primi a ospitare un Locker InPost all’interno di un’università ha affermato rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, prof. Giovanni Cuda.

Questo servizio è un esempio concreto di innovazione, finalizzato al miglioramento dell’esperienza degli studenti, ed offre un vantaggio pratico anche a chi vive il campus e nel campus la maggior parte del tempo, quindi risulterà sicuramente molto utile anche per i docenti e il personale amministrativo”.

“Il Locker è stato posizionato in una zona strategica, quella delle residenze universitarie ha dichiarato il presidente di Fondazione Università Magna Greacia, prof. Geremia Romano per garantire un nuovo servizio innovativo ai nostri studenti che alloggiano nel campus e non solo. Il servizio è, infatti, aperto a tutta la cittadinanza per spedizioni e ritiri 24 ore su 24, 7 giorni su 7”.

Il Locker InPost, posizionato all’interno dell’area delle residenze dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, potrà essere utilizzato dagli studenti che alloggiano nel complesso residenziale di ateneo che comprende 240 posti letto; sarà attivo 24 ore su 24 a servizio dell’intera comunità accademica (12.000 studenti, oltre al personale docente e tecnico-amministrativo), nonché di tutti coloro che operano nell’area circostante al campus universitario di Catanzaro all’interno della quale hanno sede istituzioni e imprese.

Il Gruppo InPost (AEX: INPST) è il leader nelle soluzioni logistiche per l’e-commerce in Europa.

Fondata da Rafał Brzoska, Gruppo InPost è ora la piattaforma di consegna di punta per l’e-commerce che ha rivoluzionato il mercato dei pacchi in Polonia.

Il primo Locker è apparso a Cracovia nel 2009 ed è rapidamente diventato parte indispensabile del processo di shopping online, garantendo velocità e convenienza.

Alla fine del primo trimestre del 2025, il Gruppo InPost conta più di 82.000 punti di ritiro, tra cui più di 47.000 APM e oltre 35.000 punti PUDO in 9 Paesi (Regno Unito, Francia, Polonia, Italia, Spagna, Portogallo, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi).

InPost fornisce anche servizi logistici e fulfilment agli e-commerce, collaborando con circa 100.000 e-tailer.

Solo nel 2024, l’azienda ha gestito più di un bilione di pacchi (+22% rispetto al 2023).

Da anni, una delle priorità del Gruppo InPost è la situazione ambientale. La strategia di decarbonizzazione del Gruppo InPost è parte integrante della sua strategia aziendale.

InPost ha aderito all’iniziativa SBTi e mira a raggiungere il livello NET-ZERO entro il 2040.

