INPS: a gennaio 2025 erogati 1,6 miliardi euro per l’Assegno Unico Universale

A gennaio 2025, L’Istituto ha erogato alle famiglie un totale di 1,6 miliardi di euro, attraverso l’Assegno Unico Universale (AUU), portando il totale delle erogazioni dal 2022 a oltre 53 miliardi di euro.

Questi dati sono stati resi noti nell’aggiornamento dell’Osservatorio Statistico sull’Assegno Unico Universale, che copre il periodo da marzo 2022 a gennaio 2025.

Sono 5.938.551 i nuclei famigliari che hanno beneficiato dell’assegno a gennaio 2025, per un totale di 9.381.467 figli. L’importo medio per figlio si attesta a 173 euro, con somme che vanno da circa 58 euro per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima (45.939,56 euro per il 2025), a 223 euro per le famiglie con il reddito più basso (ISEE minimo di 17.227,33 euro).

Si ricorda che l’Assegno Unico Universale viene erogato, per il primo semestre 2025, dal 20 di ogni mese.

Inoltre, per i destinatari di primo pagamento dell’AUU, è disponibile un servizio di video guida personalizzato con i dati della domanda che illustra ai nuovi richiedenti le tempistiche per il pagamento, i criteri per il calcolo dell’importo dell’AUU, comprese le eventuali maggiorazioni a cui i genitori possono avere diritto, in base alla composizione del nucleo familiare, e le modalità per variare le possibilità di pagamento nella domanda.

Il servizio di video guida viene erogato con Avviso nell’area riservata MyInps di ogni destinatario e notificato (non appena viene emessa la disposizione di pagamento della prima mensilità) via sms/e-mail e nelle app Inps mobile e IO.

Per ulteriori informazioni, si invita a visitare le pagine dedicate sul sito ufficiale dell’INPS.