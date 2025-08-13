INPS Calabria: TIS, fondi disponibili e via ai pagamenti dei tirocinanti

L’INPS – Direzione regionale Calabria informa che nella giornata odierna ha avuto piena disponibilità dei fondi destinati ai Tirocinanti di Inclusione Sociale (TIS), il cui trasferimento di questa terza tranche, pari a 5,7 milioni di euro, è stato autorizzato dalla Regione Calabria con Decreto dirigenziale del 6 agosto 2025.

Il Team Ammortizzatori Sociali della DR Calabria ha immediatamente completato le operazioni di validazione dei dati dei singoli tirocinanti sul sistema informatico condiviso.

A seguito di questa attività, per la quasi totalità delle oltre duemila posizioni interessate, le sedi territoriali dell’Istituto potranno materialmente avviare le procedure di pagamento tra il 15 e il 16 agosto.

Con la consapevolezza che si tratta di lavoratori già in una condizione di particolare svantaggio, per i quali è doveroso garantire un intervento tempestivo, l’INPS Calabria assicurerà l’elaborazione dei pagamenti anche nei giorni festivi, inclusa la festività di Ferragosto e il sabato, grazie all’impegno straordinario del personale coinvolto nelle singole sedi territoriali.

“L’Istituto è vicino ai tirocinanti calabresi e abbiamo ritenuto doveroso attivarci con immediatezza, operando anche in pieno Ferragosto.

È un impegno concreto per garantire che il sostegno economico arrivi nel più breve tempo possibile a chi ne ha diritto”, ha dichiarato il direttore regionale dell’INPS Calabria, Giuseppe Greco.