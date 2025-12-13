Inps, osservatorio sugli enti che occupano dipendenti pubblici
Nel 2024 sono 12.536 gli Enti che occupano dipendenti pubblici, con 132,1 miliardi di euro di retribuzioni erogate.
È stato pubblicato oggi l’Osservatorio sugli Enti che occupano dipendenti pubblici.
I dati completi relativi al periodo 2020-2024 sono disponibili sul sito dell’Istituto (link: https://servizi2.inps.it/servizi/osservatoristatistici/67).
Nel 2024 il numero di Enti che occupano dipendenti pubblici è risultato pari a 12.536, in lieve aumento rispetto all’anno precedente (+0,5%); il monte retribuzioni totale dell’anno è stato pari a 132,1 miliardi di euro, +2,1% rispetto all’anno precedente.
Si tratta in maggioranza di Enti di diritto pubblico, 10.184 pari a oltre l’81% del totale degli Enti, e rappresentano il 97,9% del totale del monte retributivo.
La maggioranza degli enti pubblici è costituita da Regioni e autonomie locali che, in media nei cinque anni (2020-2024), rappresentano circa i due terzi del totale degli Enti che occupano dipendenti pubblici, ma solo il 12% del totale delle retribuzioni.
Le Amministrazioni dello Stato, nel quinquennio, rappresentano in media lo 0,4% del totale degli Enti, ma assorbono più della metà dei monti retributivi.
A livello territoriale è al Nord che si concentra il maggior numero di Enti che occupano dipendenti pubblici, con il 57,4% di Enti nel 2024 con poco più del 23% delle retribuzioni. Al Centro si colloca solo il 15,3% degli Enti, ma con il 59,7% delle retribuzioni.
La composizione percentuale per classe dimensionale degli Enti che impiegano dipendenti pubblici nel 2024 evidenzia che l’81,7% ha meno di 50 dipendenti e solo il 3,1% di retribuzioni, mentre gli Enti con oltre 250 dipendenti rappresentano appena il 5,1% del totale, ma assorbono la quasi totalità delle retribuzioni (92,6%).