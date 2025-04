Insediato il comitato regionale per le celebrazioni di San Francesco di Paola: la Mannarino punta a valorizzare il Santo come motore di sviluppo per la Calabria

Paola (CS), 5 aprile 2025 – Si è tenuta oggi la seduta inaugurale del rinnovato Comitato regionale per le celebrazioni in onore di San Francesco di Paola, un evento significativo che segna la riattivazione di un organismo previsto dalla legge regionale n.31/2012, rimasto inattivo dal 2012. A presiedere i lavori è stata il Consigliere regionale, avvocato Sabrina Mannarino, nominata dal Presidente della Regione Roberto Occhiuto.

La Consigliere Mannarino ha aperto l’incontro con un caloroso ringraziamento ai numerosi rappresentanti istituzionali presenti: il Commissario prefettizio del comune di Paola, dott.ssa Iannuzzi, accompagnata dal segretario comunale, dott.ssa Ginese, e dai responsabili di settore del comune, le dott.sse Di Benedetto e Di Blasi; Padre Domenico Crupi, in rappresentanza del Padre provinciale dell’Ordine dei Minimi; il Presidente della provincia di Vibo Valentia, L’Antolina; e il consigliere provinciale Morelli, delegato dalla Presidente della Provincia di Cosenza, Succurro.

“È per noi di fondamentale importanza valorizzare la figura di San Francesco di Paola e renderlo un polo di attrazione per i paolani, i calabresi e l’intera nazione,” ha dichiarato con enfasi la Presidente Mannarino, delineando gli obiettivi primari del Comitato. “Questo si traduce nella promozione di celebrazioni, iniziative, eventi e manifestazioni che non solo celebrino la nostra identità religiosa, ma che agiscano anche come un vero e proprio volano di sviluppo sociale, economico e turistico per tutto il territorio.”

La Consigliere regionale ha inoltre sottolineato la volontà di creare una sinergia operativa tra le diverse istituzioni coinvolte – Regione, Province, Comune e Ordine dei Minimi – evidenziando come questo “tavolo di confronto sinergico” non si limiterà alle sole celebrazioni nei giorni dedicati al Santo. “La nostra visione è più ampia e duratura,” ha spiegato la Mannarino, “prevedendo attività che si svilupperanno durante l’intero corso dell’anno.”

Un focus particolare è stato posto dalla Presidente Mannarino sull’importanza di coinvolgere attivamente la comunità. “Saranno previsti progetti di collaborazione con le scuole, le associazioni e altri Enti,” ha annunciato, “con lo scopo di promuovere attività culturali, educative e momenti di riflessione che coinvolgano la comunità in un percorso di conoscenza e approfondimento del messaggio di pace di San Francesco.”

L’insediamento del Comitato regionale segna dunque un momento cruciale per la valorizzazione della figura di San Francesco di Paola e del suo inestimabile patrimonio spirituale e culturale, con la Consigliere Mannarino che si pone come figura chiave nel coordinamento di iniziative ambiziose volte a farne un motore di crescita per l’intera Calabria. La partecipazione attiva di diverse istituzioni e rappresentanti religiosi fa presagire un impegno corale per raggiungere gli importanti obiettivi prefissati.