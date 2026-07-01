Inseguimento nel cuore della notte: due arresti dei Carabinieri dopo una fuga pericolosa

Nella notte, i Carabinieri della Stazione di Rione Modena e della Sezione Radiomobile di Reggio Calabria hanno arrestato in flagranza di reato due giovani ritenuti responsabili di resistenza a pubblico ufficiale e fuga pericolosa.

L’intervento è scaturito a seguito di un inseguimento per le vie del centro cittadino, conclusosi nel quartiere Ciccarello, dove i militari sono riusciti a bloccare il veicolo sul quale viaggiavano i due fermati.

Durante le operazioni, numerose persone presenti sul posto si sono avvicinate ai militari, rivolgendo loro insulti e lanciando oggetti contro il personale dell’Arma e le autovetture di servizio.

A seguito dell’azione violenta, i mezzi militari hanno riportato lievi danni, mentre alcuni operanti hanno subito contusioni e sono stati medicati presso il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.

Al termine delle formalità di rito, uno degli arrestati è stato associato presso le camere di sicurezza, mentre l’altro è stato sottoposto agli arresti domiciliari, entrambi in attesa del giudizio di convalida.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che per gli indagati vale il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.