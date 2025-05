Venerdì 9 Maggio 2025 – ore 16:00. Aula Magna Istituto Suore Piccole Operaie dei Sacri Cuori a Rende

L’Associazione Italiana Maestri Cattolici (AIMC) e Il Forum Famiglie della Calabria, hanno organizzato il convegno “Insieme per Educare: Famiglia e Scuola la Sfida della Corresponsabilità” che si terrà venerdì 9 Maggio 2025 alle ore 16:00. nell’Aula Magna Istituto Suore Piccole Operaie dei Sacri Cuori a Rende (CS). Un tema di grande attualità affermano gli organizzatori poiché l’educazione dà forza alle Comunità. “Il futuro della società – ci insegna Papa Francesco -si gioca nel modo in cui scuole e famiglie collaborano per educare bambini, ragazzi e giovani”. L’evento è un’importante occasione di confronto e riflessione sul tema della corresponsabilità educativa. L’obiettivo è di promuovere una maggiore collaborazione tra Famiglia, Scuola e Istituzioni. Il convegno esplorerà le sfide attuali dell’educazione indicando azioni concrete sulle quali genitori, insegnanti e agenzie educative, sentendosi comunità educante, possano lavorare insieme per un’educazione di qualità, inclusiva e sostenibile.

Interverranno:

Silvana Sita presidente AIMC Calabria

Suor Immacolata Gigliotti e don Luciano Fiorentino assistente spirituale AIMC

Mons. Giovanni Checchinato Arcivescovo Metropolita di Cosenza- Bisignano

Gli interventi programmati che affronteranno i vari contesti saranno di:

Esther Flocco Presidente Nazionale AIMC

Adriano Bordignon Presidente Nazionale Forum Associazioni familiari

Brunella Serpe – docente storia della pedagogia e dell’educazione all’UNICAL

Le conclusioni sono affidate a:

Loredana Giannicola Dirigente ambito territoriale di Cosenza.

Modererà i lavori Claudio Venditti giornalista e presidente Forum Famiglie Calabria.

Durante il convegno è previsto un intrattenimento musicale a cura di un duo d’eccezione: la soprano Alessandra Mandarino e il pianista Gianbattista Bruno.

06 maggio 2025

AIMC Calabria

Forum Famiglie Calabria