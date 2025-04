Insieme per la città, nasce la consulta delle associazioni di San Ferdinando

Il Comune apre un tavolo permanente di confronto con il terzo settore: uno spazio di dialogo, partecipazione e collaborazione per il bene della comunità.

Si è tenuta il 10 aprile , presso il Municipio di San Ferdinando, la prima convocazione che sancisce la nascita ufficiale della Consulta delle Associazioni Cittadine, uno strumento fondamentale di partecipazione civica volto a rafforzare il legame tra l’amministrazione comunale e il ricco tessuto associativo del territorio.

La Consulta nasce con l’obiettivo di valorizzare l’impegno delle realtà associative che operano nei diversi ambiti – culturale, sociale, ambientale, sportivo, educativo, spirituale, turistico favorendo il confronto, la collaborazione e la condivisione di proposte, progetti e iniziative orientate al bene comune e alla crescita dell’intera collettività.

“Questa nuova Consulta rappresenta un passo importante verso un modello di amministrazione partecipata e condivisa” dichiara il sindaco di San Ferdinando.

“Crediamo fermamente che il dialogo costante con il mondo dell’associazionismo sia la chiave per una comunità viva, inclusiva e dinamica.

Con la Consulta vogliamo creare uno spazio stabile in cui le associazioni possano confrontarsi tra loro e con l’Amministrazione, per costruire insieme il futuro della nostra città, realizzare iniziative virtuose che accrescano la reputazione di San Ferdinando e la qualità del dibattito pubblico.”

La Consulta è aperta a tutte le associazioni regolarmente iscritte all’Albo comunale e opererà attraverso assemblee periodiche e tavoli tematici di lavoro.

Ai lavori dell’Assemblea potranno partecipare anche la associazioni di fatto, per arricchire il dialogo e incrementarne i contenuti grazie alla convergenza delle più svariate sensibilità.

Un nuovo percorso fondato sulla cittadinanza attiva, sulla cooperazione e sulla coesione sociale prende quindi avvio nella cittadina tirrenica, nella convinzione che dalla collaborazione civica e dalla sinergia istituzionale possano nascere nuove, grandi opportunità per San Ferdinando.

Enzo Stilo, assessore alle Associazioni, conclude affermando che “Colgo l’occasione per ringraziare i delegati delle associazioni per la partecipazione alla prima di molte assemblee e per il lavoro finora egregiamente svolto.

La Consulta Cittadina è un passo concreto per rafforzare il legame tra amministrazione e associazioni. Insieme possiamo dare più voce e forza alla partecipazione attiva. “