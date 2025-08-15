Insulti sui social a Giorgi Meloni e Wanda Ferro, arriva la solidarietà del presidente Pietro Falbo
Il Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia Pietro Falbo, anche quale Presidente di Unioncamere Calabria, esprime ferma condanna i gravi insulti e gli intollerabili auspici di malattia rivolti sui social network al Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e al Sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, rivolgendo loro piena e incondizionata solidarietà.
“Si tratta di gesti vili che colpiscono non solo le persone, ma l’intero tessuto democratico del nostro Paese, oltre i confini del credo o del colore politico.
Questo comportamento sottolinea il Presidente Pietro Falbo incarna una patologia del web che trasforma la libertà di espressione in una licenza di attaccare in modo volgare e violento persone che hanno l’onere di rappresentare l’interesse pubblico.
Il web non deve diventare un campo minato che mette a rischio la dignità delle persone o la stabilità delle istituzioni. La democrazia si nutre di dibattito civile, confronto, proposta e responsabilità, non di offese gratuite o minacce.
E’ una deriva che va attenzionata, sensibilizzando tutte le componenti sociali, economiche e istituzionali a promuovere una cultura del rispetto e della responsabilità digitale.
Oggi più che mai l’impegno deve essere corale per contrastare ogni forma di odio, intimidazione e violenza verbale online; per favorire dialogo costruttivo, fondato su fatti, dati e proposte; per tutelare la dignità delle persone, anche di chi ricopre ruoli pubblici, affermando che il rispetto istituzionale è valore fondante della democrazia.
In un momento in cui il nostro Paese è impegnato in sfide goepolitiche che su scala internazionale destano non poche preoccupazioni, l’attenzione del Premier del Governo Italiano e dei rappresentanti istituzionali è cruciale per disegnare politiche economiche e sociali in grado di proteggere i cittadini, le imprese e gli investimenti.
Per questa ragione dice il Presidente Falbo ribadiamo piena fiducia nel dialogo istituzionale e nel confronto responsabile, convinti che la forza delle idee si debba misurare con argomentazioni pacifiche, non con violenti attacchi personali o minacce, che rigettiamo e dai quali rifuggiamo con sdegno e determinazione”.