Intelligenza Artificiale per le PMI: Camera di Commercio di Cosenza e Unical lanciano l’‘AI LAB 2026’

La Camera di Commercio di Cosenza e l’Università della Calabria uniscono le forze per accompagnare le micro, piccole e medie imprese locali nell’adozione dell’intelligenza artificiale.

È stato pubblicato il bando “AI LAB Cosenza 2026”, promosso dalla Camera nell’ambito delle attività del PIDLAB CamERAdigitale (all’interno dell’Officina delle idee “Adriano Olivetti”) e realizzato in stretta collaborazione con l’Unical.

L’iniziativa, sostenuta da una dotazione complessiva di 75.000 euro, punta a favorire la diffusione dell’IA nel tessuto produttivo cosentino, trasformando progetti-pilota in concrete opportunità di business e creando un ponte diretto tra ricerca accademica e aziende.

Il percorso per le imprese beneficiarie si articola in due fasi integrate:

Fase 1 (Supporto specialistico): Incontri individuali presso il PIDLAB CamERAdigitale con gli esperti dell’Unical per definire un piano di adozione dell’IA personalizzato (valore del servizio: 5.000 euro).

Incontri individuali presso il PIDLAB CamERAdigitale con gli esperti dell’Unical per definire un piano di adozione dell’IA personalizzato (valore del servizio: 5.000 euro). Fase 2 (Contributo finanziario): Un contributo a fondo perduto fino a 2.500 euro (pari al 50% delle spese sostenute) a copertura degli investimenti diretti in soluzioni tecnologiche.

Possono partecipare le MPMI di tutti i settori economici con sede legale o unità locale nella provincia di Cosenza.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma restart.infocamere.it, dalle ore 11:00 dell’11 settembre 2026 alle ore 12:00 del 12 ottobre 2026. I contributi saranno assegnati tramite procedura a graduatoria.

A conclusione del progetto, le aziende racconteranno i risultati raggiunti durante un workshop pubblico organizzato nell’Officina delle idee “Adriano Olivetti”.

Klaus Algieri, Presidente della Camera di Commercio di Cosenza: “Con “AI LAB Cosenza 2026” offriamo alle imprese del territorio uno strumento concreto per avvicinarsi all’intelligenza artificiale in modo guidato e consapevole, grazie alla collaborazione con l’Università della Calabria.

Non si tratta soltanto di un contributo economico, ma di un percorso di accompagnamento che unisce competenze scientifiche e bisogni reali delle aziende, per trasformare l’innovazione in valore per il tessuto produttivo cosentino.”

Gianluigi Greco, Rettore dell’Università della Calabria: “Questa iniziativa interpreta appieno l’impegno dell’Università della Calabria a collaborare attivamente con la società, in coerenza con uno degli obiettivi centrali del nostro Piano strategico.

L’Ateneo vuole essere un protagonista dello sviluppo condiviso, al fianco delle istituzioni e del tessuto produttivo.

Mettere le competenze maturate nell’AI a disposizione delle piccole e medie imprese significa rafforzare il trasferimento tecnologico e creare un ponte concreto tra ricerca e impresa, trasformando la conoscenza accademica in innovazione, valore e nuove opportunità per il territorio.”

Il testo integrale del bando e la modulistica sono consultabili sul sito www.cs.camcom.it nella sezione “Avvisi e Bandi”. Per informazioni: pid@cs.camcom.it.