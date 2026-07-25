Intensa attività a tutela dei beni pubblici e del decoro urbano da parte della polizia locale reggina

Sono quattro le persone denunciate nelle ultime 48 ore dalla Polizia Locale di Reggio Calabria.

Ed infatti a seguito di mirata attività di indagine, gli agenti della Caserma Macheda-Marino, hanno individuato e deferito all’autorità giudiziaria quattro persone per i reati di occupazione abusiva di suolo pubblico, occupazione abusiva e violazione di provvedimento di rilascio di un immobile confiscato alla criminalità organizzata, nonché occupazione di suolo afferente al demanio marittimo.

In quest’ultima fattispecie è stato riscontrato, da parte di uno stabilimento balneare l’occupazione sine titulo, con ombrelloni e sdraio, di una porzione importante di demanio marittimo (spiaggia) con conseguente denuncia dei titolare dell’abuso per violazione del Codice della Navigazione.

In altra ulteriore operazione di controllo del territorio, è stata individuata e sanzionata, in piazza Garibaldi, una donna straniera dedita al meretricio.

Oltre la sanzione pecuniaria, per la cittadina romena è scattato l’ordine di allontanamento (daspo urbano), e la contestuale trasmissione alla Questura del provvedimento, attesa la recidività del comportamento.

Vertendo i procedimenti in fase di indagini preliminari, per gli indagati , vige la presunzione di innocenza fino a sentenza passata in giudicato. I servizi di tal guisa continueranno anche nei giorni a seguire.