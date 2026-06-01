Internazionalizzazione, il Mur punta ancora sull’Accademia di Belle Arti di Catanzaro

L’Accademia di Belle Arti di Catanzaro non si ferma. Mentre sono ancora in corso le attività di disseminazione internazionale del progetto Performing che per tutto il mese di giugno vedrà convegni organizzati dall’associazione SIEDAS presso l’Istituto di Diritto privato di Tolosa, l’Istituto di studi culturali dell’Università di Sofia e l’Istituto italiano di cultura di Città del Messico – arriva un nuovo e significativo riconoscimento del Ministero dell’Università e della Ricerca in materia di internazionalizzazione.

L’Accademia catanzarese ha ottenuto il finanziamento per il progetto pilota “Culture Med Hub”, dedicato nella sua prima edizione al tema “Mediterraneo_Radici di resistenza”.

Il progetto si svilupperà in collaborazione con la International Culture Foundation, l’Università delle Arti di Tirana e l’Università di Salamanca. Prevede attività di studio e ricerca in Italia, Spagna e Albania, che prenderanno il via nei prossimi giorni e proseguiranno fino a dicembre.

Il fulcro scientifico e artistico di questa prima edizione è la ricerca del duo Zeroottouno composto da Giuseppe Guerrisi e Davide Negro da sempre impegnato in una riflessione sull’antropizzazione della natura, con particolare attenzione agli innesti e agli intrecci di radici.

Per “Culture Med Hub”, Zeroottouno rivolgerà la propria indagine agli ulivi secolari come soggetto simbolico e scientifico, capace di tenere insieme memoria, resistenza, paesaggio e identità mediterranea.

Il programma prevede momenti di lavoro e ricerca nelle sedi delle istituzioni partner, un convegno internazionale e una mostra conclusiva quale esito del percorso compiuto. Il progetto è curato da Simona Caramia per ABA Catanzaro e Pierfrancesco Pullia per la International Culture Foundation.

Il nuovo finanziamento si inserisce in un quadro di internazionalizzazione in piena espansione.

L’Ufficio Relazioni Internazionali dell’Accademia composto da Simona Gavioli, Miriam Piccari, Biagio Vitale e Romina Scozzafava ha registrato nell’ultimo semestre risultati di rilievo: 45 tra docenti e studenti hanno avuto occasione di confrontarsi con le realtà formative di Spagna, Francia, Slovacchia, Svezia, Lituania e Romania, mentre 10 tra docenti e studenti stranieri sono giunti a Catanzaro dalla Spagna, in un flusso di scambio bilaterale in costante crescita.

«Ogni nuovo finanziamento internazionale che otteniamo non è soltanto un riconoscimento per l’Accademia: è una porta che apriamo per i nostri studenti e per questa città ha dichiarato il direttore dell’Accademia, Virgilio Piccari.

L’internazionalizzazione è una scelta formativa precisa che portiamo avanti con la convinzione che un artista, un designer, un ricercatore si formi davvero solo quando impara a confrontarsi con mondi diversi dal proprio, scoprendo altri linguaggi, altre tradizioni, altre realtà. I numeri di questo semestre dicono che quella scelta sta dando frutti concreti.

E dicono anche qualcosa di importante su Catanzaro: che può essere, e sempre di più lo è, un luogo da cui si parte per il mondo e in cui il mondo sceglie di venire».