Internet sicuro, scuola e istituzioni in rete a Reggio Calabria

Un patto educativo tra scuole, famiglie e istituzioni per rendere il web un luogo più sicuro. È questo il cuore della settima edizione del progetto “Generazioni Connesse – Safer Internet Centre”, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con il supporto di Save the Children e ospitato tra Palazzo Alvaro e piazza Italia a Reggio Calabria.

«Siamo molto contenti di ospitare questo progetto che mira alla diffusione di buone pratiche per l’uso consapevole della rete», ha dichiarato il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, ringraziando le scuole partecipanti, le forze dell’ordine e il Garante dell’Infanzia Emanuele Mattia. «Internet ha potenzialità enormi ma anche rischi da conoscere e affrontare, così come l’intelligenza artificiale, che non è solo un gioco ma un tema serio da governare».

Accanto al primo cittadino, anche l’assessora all’Istruzione Anna Briante, che ha lodato la competenza e la partecipazione attiva degli studenti: «La tecnologia va vissuta con intelligenza e con la giusta protezione per i più giovani».

Durante l’evento è stata presentata la prima sperimentazione italiana di una ePolicy di comunità, che coinvolge in modo integrato scuole, famiglie e istituzioni di uno stesso quartiere. Protagonisti gli Istituti comprensivi ‘Catanoso-De Gasperi-San Sperato-Cardeto’ e ‘Telesio Montalbetti’. Save the Children ha guidato la costruzione condivisa del documento.

Il Garante Mattia ha sottolineato come questo progetto “possa innescare azioni concrete per prevenire le insidie del web”, mentre Falcomatà ha ricordato che l’iniziativa si è svolta nel giorno della commemorazione della strage di Capaci, «una ricorrenza che ci richiama al dovere della legalità». Proprio in questa giornata, il Comune ha consegnato altri 5 beni confiscati alla ‘ndrangheta, portando il totale a oltre 280 immobili restituiti alla collettività.

Musica e danza hanno chiuso la giornata: la band dell’IC ‘Catanoso-De Gasperi’ ha suonato sotto la direzione del maestro Roberto Caridi, mentre gli alunni dell’IC ‘Telesio Montalbetti’ si sono esibiti in una serie di coreografie dedicate al tema della consapevolezza digitale.