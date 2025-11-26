Interruzione temporanea dei servizi digitali ASP Cosenza per lavori di aggiornamento SIO

Cosenza, 26 novembre 2025 – L’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza informa che dalle ore 17.00 del 28 novembre alle ore 15.00 del 29 novembre 2025 verrà effettuata la migrazione degli applicativi dell’area SIO verso la nuova infrastruttura del sistema informativo aziendale. Durante questo intervento alcuni servizi digitali non saranno disponibili in tutta la provincia. Le funzioni interessate saranno:

• CUP locale, registrazioni e cassa

• Portale del Cittadino

• Pronto soccorso

• Screening

Gli utenti non potranno quindi utilizzare i servizi online per l’intera durata dell’operazione. Sono previste procedure alternative per garantire comunque la continuità assistenziale. Per il pronto soccorso le registrazioni saranno effettuate su supporto cartaceo. Per il CUP, gli accessi e le prestazioni saranno registrati con procedura cartacea o in modalità differita. Le ricette consegnate in ambulatorio saranno prese in carico dagli operatori e registrate in sistema non appena possibile.

Tutti i dati prodotti durante il fermo verranno inseriti successivamente. Resta pienamente attivo il CUP regionale, con possibilità di prenotazione tramite il portale dedicato: https://cup.regione.calabria.it/AREAS/mainLogin.do

L’ASP di Cosenza ringrazia gli utenti per la collaborazione e si scusa per eventuali disagi legati all’aggiornamento tecnico, necessario per migliorare stabilità e qualità dei servizi informatici.