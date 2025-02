Intervento del presidente Filippo Mancuso in occasione dei 400 anni di autonomia amministrativa di Carlopoli

“La celebrazione dei 400 anni di autonomia amministrativa di Carlopoli è l’occasione per una riflessione sul passato, sul presente e sul futuro della comunità.

Da quando, il 6 febbraio 1625, il conte Carlo Cicala concesse ai coloni insediati in questa contrada la licenza di fondare il Casale di Carlopoli, questa comunità ha tracciato il proprio cammino, affrontando con orgoglio le innumerevoli difficoltà che la storia gli ha messo di fronte”.

L’ha detto il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, intervenendo alla cerimonia per i 4 secoli di autonomia amministrativa di Carlopoli.

Ha aggiunto: “Celebriamo il valore dell’autonomia amministrativa, sapendo che i Comuni sono il cuore pulsante della democrazia. Il primo e più diretto contatto tra le istituzioni e i cittadini, il luogo della partecipazione, della condivisione, della crescita collettiva. È nei Comuni, infatti, che si custodisce l’identità di un popolo.

Carlopoli ci dimostra come l’autonomia amministrativa sia un valore da difendere e da rafforzare, soprattutto nelle realtà dove la partecipazione e la democrazia hanno continuamente bisogno di essere condivise e potenziate”.

Inoltre: “Amministrare un Comune significa prendersi cura delle persone, erogare servizi, promuovere lo sviluppo economico e sociale.

Siamo in un’area che, come molte altre della Calabria e del Sud, è chiamata ad affrontare sfide complesse, dallo spopolamento alla carenza di infrastrutture, dalla necessità di nuove opportunità economiche alla tutela delle tradizioni e dei beni ambientali.

Eppure, questi luoghi sono scrigni di storia, cultura e identità, ricchi di borghi affascinanti, paesaggi straordinari e prodotti enogastronomici unici, che meritano di essere valorizzati con politiche mirate e investimenti.

Dobbiamo sostenere le attività produttive e l’agricoltura locale, promuovendo le eccellenze enogastronomiche e artigianali, che sono una risorsa identitaria ed economica.

Il turismo, legato alla storia, alla natura e ai sapori autentici, può diventare un volano di crescita per Carlopoli e per tutta la regione, rendendo questi territori sempre più attrattivi per chi vuole scoprirne la bellezza e l’autenticità”.

Infine, ad avviso del presidente Mancuso: “La Regione da tre anni a questa parte sta puntando sullo sviluppo sostenibile, badando anche a far prevalere sui pregiudizi un racconto della Calabria più corrispondente alla realtà.

È fondamentale migliorare la viabilità, potenziare i collegamenti e portare la banda larga in ogni angolo della Calabria, perché senza connessioni, fisiche e digitali, non può esserci sviluppo.

Per quanto mi riguarda, metto a disposizione delle vostre istanze di crescita le prerogative del Consiglio regionale, consapevole che per fare risultato occorre una sinergia interistituzionale, che veda lo Stato, la Regione, le Province e i Comune e il mondo associazionistico remare nella stessa direzione per valorizzare le aree interne, che rappresentano una risorsa inestimabile e non una periferia da trascurare”.