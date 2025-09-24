Intervista al consigliere Antonio Cauteruccio (Progresso) sull’emendamento al DUP 2026-2028

di Nicoletta Toselli

DIAMANTE – Il gruppo consiliare Progresso ha annunciato la presentazione di un emendamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028, che sarà discusso il 30 settembre in Consiglio comunale. Al centro della proposta, la trasformazione dell’attuale concessione gratuita e temporanea dei locali della delegazione municipale di Cirella in un rapporto stabile che consenta la permanenza dell’ambulatorio di medicina generale nella frazione. Ne abbiamo parlato con il consigliere Antonio Cauteruccio, firmatario dell’iniziativa.

Consigliere Cauteruccio, perché ha ritenuto necessario presentare questo emendamento?

«Perché’ la mia mozione di proposta sull’argomento è stata esclusa dall’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale e perché la salute è un diritto fondamentale sancito dall’articolo 32 della Costituzione. Oggi a Cirella c’è un ambulatorio medico che funziona grazie alla concessione gratuita e temporanea dei locali comunali all’ASP avvenuta nel 2023. Ma dopo più di due anni e mezzo questa soluzione non può più considerarsi adeguata: serve stabilità, serve una prospettiva chiara per garantire continuità assistenziale ai cittadini. Abbiamo appreso dai social addirittura di una lettera da parte del Comune di Diamante in cui si invitava il Medico di Medicina Generale a lasciare i locali entro il 15 Settembre ed e’ un fatto grave.”

Qual è la proposta concreta che porterà in Consiglio?

«Chiediamo che il DUP contenga l’impegno dell’amministrazione a trasformare l’attuale uso temporaneo in un contratto di locazione o concessione stabile, con un canone calmierato. L’accordo potrà essere fatto direttamente con l’ASP o con il medico di medicina generale incaricato a Cirella. Non parliamo di un privilegio, ma di un servizio pubblico essenziale».

Quali benefici porterebbe questo passaggio?

«Innanzitutto il mantenimento dell’ambulatorio nella frazione, evitando discriminazioni territoriali nell’accesso alle cure. Poi la salvaguardia della sostenibilità economica per l’ente, l’accessibilità dei locali e, non ultimo, un segnale di collaborazione con tutti i medici di base che operano sul territorio comunale. È una scelta di buon senso e di responsabilità».

Ci sono esempi simili in Italia?

«Sì, diversi Comuni hanno già adottato soluzioni analoghe: penso a Parona in provincia di Pavia o a Vigarano Mainarda, nel Ferrarese. In quelle realtà si è riconosciuta la rilevanza pubblica della continuità assistenziale e si sono stipulati contratti di locazione con i medici di base. Non c’è nulla di innovativo, ma è una prassi consolidata quando si vuole mettere al centro la salute dei cittadini».

Che messaggio vuole mandare alla maggioranza?

«Che alle offese, alle ingiurie e all’ostruzionismo si risponde con le proposte costruttive. Noi di Progresso e tutte le opposizioni nel loro complesso lo stiamo facendo: la nostra priorità resta la tutela dei cittadini e dei servizi essenziali. Su un tema come la salute non ci si può permettere divisioni ideologiche: serve responsabilità».