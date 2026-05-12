Intesa Sanpaolo sceglie il Parco Biometano Ecoross per l’evento dedicato alle imprese calabresi

Il Parco Biometano di Ecoross si conferma punto di riferimento per l’innovazione ambientale e lo sviluppo sostenibile del territorio, ospitando un appuntamento di alto profilo promosso da Intesa Sanpaolo.

La scelta della banca di organizzare nella struttura Ecoross un incontro dedicato alle opportunità di crescita delle imprese calabresi rappresenta un riconoscimento importante per il progetto industriale nato a Corigliano-Rossano e per la sua capacità di coniugare sostenibilità, innovazione e apertura al territorio.

Numerosi imprenditori hanno partecipato all’iniziativa organizzata nell’ambito delle attività del Laboratorio ESG di Intesa Sanpaolo, durante la quale il primo Gruppo bancario italiano ha illustrato strumenti finanziari e opportunità di supporto destinati alle Pmi locali.

L’appuntamento ha acceso i riflettori sulle prospettive di sviluppo del sistema economico calabrese, con particolare attenzione agli investimenti nella Zes e agli strumenti di finanza straordinaria pensati per sostenere la crescita dimensionale delle imprese e rafforzarne la competitività anche sui mercati emergenti.

A rendere ancora più significativo l’evento è stata la location scelta da Intesa Sanpaolo: il Parco Biometano di Ecoross, il nuovo impianto capace di trasformare i rifiuti organici in biometano e compost di qualità.

Una struttura moderna e tecnologicamente avanzata, progettata non soltanto come impianto industriale, ma anche come spazio aperto alla comunità, visitabile e destinato ad accogliere eventi, incontri e iniziative dedicate ai temi dell’ambiente e dell’innovazione.

Il dibattito è stato arricchito dagli interventi di Stefania Celeste e Alberto Pizzocchero di Circularity, che hanno approfondito i temi legati alla sostenibilità e alle opportunità di crescita per le imprese impegnate nei processi di innovazione ambientale.

Il saluto istituzionale di Flavia Pulignano, responsabile area marketing e comunicazione di Ecoross, ha anticipato la tavola rotonda che ha visto protagonisti Giuseppe Nargi, Direttore Regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo, e Walter Pulignano, Amministratore Unico di Ecoross.

A fare gli onori di casa Walter Pulignano, Amministratore Unico di Ecoross, che ha sottolineato il significato della presenza di Intesa Sanpaolo nella sede del Parco Biometano.

«Per noi è motivo di orgoglio ospitare al Parco Biometano un appuntamento promosso da Intesa Sanpaolo, un’iniziativa importante che valorizza il dialogo tra imprese, sostenibilità e territorio.

Il Parco Biometano non è soltanto un impianto che trasforma l’umido organico in compost di qualità e biometano, ma rappresenta anche uno spazio aperto alla comunità, alle scuole e alle associazioni.

Fin dall’inizio abbiamo immaginato questa struttura come un luogo da vivere, capace di accogliere eventi, incontri e momenti di confronto. L’obiettivo è farne un punto di riferimento, anche nel campo del turismo scolastico e delle iniziative dedicate all’innovazione ambientale».

Dopo l’incontro gli imprenditori partecipanti, insieme ai rappresentanti di Intesa Sanpaolo e di Circularity, hanno preso parte a una visita guidata all’interno del Parco Biometano.

Un momento particolarmente apprezzato che ha consentito agli ospiti di conoscere da vicino il funzionamento dell’impianto, le tecnologie utilizzate e il processo di trasformazione dell’umido organico in biometano e compost di qualità.