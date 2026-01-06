Intimidazione a Iannello, la solidarietà del presidente del Consiglio regionale Cirillo

Nota integrale

Il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, esprime sconcerto per la vile intimidazione subita dal Presidente del Consiglio comunale di Vibo Valentia, Antonio Iannello, la cui auto è stata presa di mira da colpi d’arma da fuoco.

«Atti di questa natura non colpiscono solo la persona direttamente coinvolta, ma l’intera comunità e le istituzioni democratiche», afferma Cirillo.

«Sono vicino ad Antonio Iannello, alla sua famiglia e all’intera comunità di Vibo Valentia, confidando nel pieno lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura affinché venga fatta al più presto luce sull’accaduto e si ristabilisca serenità e sicurezza».

Salvatore Cirillo