Intimidazione Ranucci, condanna del Movimento Agende Rosse: “La libera informazione essenziale per la verità e la giustizia”

In seguito ai recenti accadimenti, il Movimento Agende Rosse “Paolo Borsellino” gruppo provinciale Catanzaro esprime piena solidarietà e vicinanza al giornalista e conduttore Sigfrido Ranucci e condanna il vile atto intimidatorio a cui è stato esposto nella notte di giovedì scorso.

In qualità di Movimento che nasce per ottenere verità e giustizia nel più ampio alveo della legalità, siamo consapevoli del fatto che queste possano essere raggiunte anche, e soprattutto, attraverso una libera e corretta informazione, così come la nostra stessa Costituzione riconosce.

In tal senso, l’opera svolta fino ad oggi da Sigfrido Ranucci e da tutta la squadra di Report, rappresenta uno dei pochi baluardi di consapevolezza per il cittadino, consentendo la conoscibilità anche di quelle vicende opache e controverse che hanno caratterizzato e caratterizzano trasversalmente la storia della nostra Repubblica, tanto da sfociare in rapporti poco chiari tra pezzi deviati dello Stato e mafie.

Una politica che mira a delegittimare il lavoro dei giornalisti d’inchiesta esponendoli a facili aggressioni verbali, espressioni di una dialettica propagandistica, e che, disponendo in modo sproporzionato degli ordinari strumenti messi a disposizione dallo Stato di diritto, denota una propensione all’intimidazione, ma ottiene al contrario soltanto l’effetto di smuovere maggiormente la coscienza di una società civile ancora attiva.

Per loro naturale vocazione, le Agende Rosse continueranno a vigilare contro ogni minaccia alle libertà fondamentali, con l’augurio che, già a partire dall’imminente nuova stagione, Report possa beneficiare di una più ampia consapevolezza collettiva verso le inchieste di cui si fa portavoce.

Movimento Agende Rosse-gruppo Paolo Borsellino, Provincia Catanzaro.