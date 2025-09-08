Intitolata a Cosenza una strada a Carlo Nardi

Cosenza

Una strada del Comune di Cosenza. con delibera della Giunta Comunale, è stata intitolata a Carlo Nardi ( 1932 – 1988 ), Funzionario del Patronato EPACA (Patronato della Coldiretti) di Roma con sede di servizio a Cosenza, Giudice Popolare, Consigliere Comunale di Mendicino (CS) tra i primi eletti per due mandati, Consigliere ed Assessore della Comunità Montana “Serre Cosentine”, Componente del Comitato di Beneficenza Pubblica della Prefettura di Cosenza, che ha svolto i vari ruoli con competenza e serietà ineccepibili tanto da essere destinatario di importanti riconoscimenti sia in vita che dopo la morte.

La strada scelta non è casuale: infatti la strada è adiacente piazza G.Amendola dove sorge l’attuale Liceo Musicale ” Lucrezia Della Valle” ex Magistrale, scuola in cui Carlo Nardi si è diplomato.

Inolre la strada si trova nelle immediate vicinanze dell’allora sede della Coldiretti e del Patronato EPACA dove il funzionario Nardi ha lavorato per oltre 30 anni.

