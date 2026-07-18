Intrecci – Abitiamo il Lametino: formazione gratuita a Lamezia Terme su diritti, salute e contrasto all’antiziganismo

Il corso è rivolto ad assistenti sociali, operatori del terzo settore, professionisti dei servizi pubblici e a tutti coloro che operano nell’ambito dell’inclusione sociale ed è accreditato presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria

Il progetto Intrecci – Abitiamo il Lametino promuove con un nuovo appuntamento dedicato ai temi dell’accesso ai diritti e della promozione della salute.

Lunedì 20 luglio, dalle ore 11:30 alle ore 19:30, nella Sala Affrescata di Palazzo Nicotera a Lamezia Terme, si terrà il primo dei due incontri del percorso formativo “Determinanti sociali, accesso ai diritti e contrasto dell’antiziganismo”, curato da Nova Consorzio Nazionale per l’Innovazione Sociale.

La formazione proseguirà martedì 21 luglio, dalle 14:00 alle 19:30, con un approfondimento dedicato al rapporto tra salute, servizi sanitari e istituzioni.

L’iniziativa si inserisce nelle attività del Progetto Intrecci – Abitiamo il Lametino, finanziato nell’ambito del Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027, con l’obiettivo di rafforzare competenze, reti territoriali e strumenti di inclusione a favore delle comunità Rom e dei cittadini più vulnerabili, promuovendo un approccio fondato sui diritti, sulla partecipazione e sul contrasto a ogni forma di discriminazione.

La giornata inaugurale si aprirà con i saluti istituzionali di Pasqualina Straface, assessore della Regione Calabria, e Mimmo Gianturco, assessore del Comune di Lamezia Terme.

Seguiranno gli interventi di Iole Fantozzi, dirigente generale del Dipartimento Inclusione sociale, sussidiarietà e welfare di comunità della Regione Calabria, Sonia Bruzzese, presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria, e Marina Galati, direttrice del Progetto Intrecci – Abitiamo il Lametino.

A guidare il percorso formativo sarà Suzana Jovanovic, esperta sui temi dell’inclusione e della salute delle comunità Rom, che nella prima giornata approfondirà il tema delle determinanti sociali della salute, mentre il secondo appuntamento sarà dedicato al rapporto tra salute, servizi sanitari e istituzioni, con un focus sulle criticità operative e sulle strategie per garantire un accesso equo ai servizi.

Il corso è rivolto ad assistenti sociali, operatori del terzo settore, professionisti dei servizi pubblici e a tutti coloro che operano nell’ambito dell’inclusione sociale, ed è accreditato presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione attraverso il link seguente: https://bit.ly/IscrizioniConsorzioNova.

Il progetto Intrecci – Abitiamo il Lametino è realizzato grazie ai fondi europei della Regione Calabria, nell’ambito della programmazione PR Calabria FESR FSE+ 2021–2027.