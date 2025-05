Investimenti in infrastrutture per l’agricoltura, Gallo presenta l’Avviso SRD07: “Ripartiamo dai Comuni rurali”.

L’assessore all’Agricoltura della Regione Calabria, Gianluca Gallo, ha illustrato, oggi, nel corso di una conferenza stampa che si è svolta alla Cittadella regionale, l’Avviso pubblico – “Investimenti in infrastrutture per l’agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali”, che rientra nel complemento di programmazione per lo Sviluppo rurale Calabria 2023/2027.

“Con questo Avviso – ha dichiarato l’assessore Gallo – mettiamo a disposizione per i Comuni calabresi 40 milioni di euro per infrastrutture, strade, acquedotti ed elettrificazioni rurali e, su richiesta delle organizzazioni professionali, con cui abbiamo una continua azione di concertazione, anche opere di natura turistica e dedicate all’accoglienza. Quindi un’azione complessiva che muove i primi passi. Daremo risposte in tempi brevi per realizzare un programma che darà nuovamente vita alle aree interne”.

“La volontà del presidente Occhiuto e del governo regionale – ha sottolineato inoltre Gallo – è di non lasciare indietro i Comuni per questo, sono stati messi in campo una serie di investimenti nel settore della connettività attraverso l’incremento dei voli, coinvolgendo tutti i settori anche tramite azioni di promozione. L’intervento mira a contrastare lo spopolamento delle aree rurali e promuovendo lo sviluppo economico e sociale attraverso la realizzazione, l’adeguamento e l’ampliamento di infrastrutture di base a servizio delle imprese e delle comunità rurali. I numeri della nostra agricoltura e del nostro export ci dicono che c’è vitalità, che la Calabria non è più ultima grazie all’azione del governo Occhiuto. Quindi, ripartiamo dai Comuni rurali che con questo Bando avranno un ventaglio ampio di scelte e opportunità”.

All’incontro con la stampa sono intervenuti il dirigente generale del dipartimento regionale Agricoltura, Giuseppe Iiritano, il dirigente del settore competitività, Francesco Chiellino, e la responsabile del procedimento, Valentina Leto, i quali hanno spiegato nel dettaglio i termini dell’Avviso.

Cinque le azioni previste: viabilità rurale: strade a servizio di aree e aziende agricole, con attenzione alla sicurezza, infrastrutture idriche e sanitarie: reti per la distribuzione dell’acqua potabile e fognature, energia e comunicazione: reti elettriche, gas, illuminazione pubblica, fibra ottica e sottoservizi, infrastrutture turistiche: potenziamento delle dotazioni per la fruizione turistica, infrastrutture ricreative: spazi e strutture per il tempo libero delle comunità rurali.

I comuni beneficiari, ricadenti nelle zone B, C e D del PSP 2023-2027, potranno presentare progetti con una spesa massima ammissibile pari a: 150.000 ero Iva inclusa per i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; 200.000 Iva inclusa per i Comuni con popolazione maggiore di 10.000 abitanti.

Il contributo sarà concesso nella forma di sovvenzione al 100% delle spese ammissibili, in modalità rimborso.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 30 giugno 2025.

Presenti all’incontro anche il presidente di Confagricoltura Calabria, Alberto Statti, il presidente di Coldiretti Calabria, Franco Aceto, e il segretario di Anci Calabria, Domenico Nesci, i quali hanno evidenziato l’importanza di questo intervento “che segna un primo passo, che non si vedeva da anni, per mettere a terra iniziative per arginare lo spopolamento delle aree rurali”.

L’Avviso e la relativa documentazione sono disponibili sul portale ufficiale www.calabriapsr.it al link https://www.calabriapsr.it/news/2218-programma-strategico-della-pac-2023-2027-programma-strategico-della-pac-2023-2027-investimenti-in-infrastrutture-per-l-agricoltura-e-per-lo-sviluppo-socio-economico-delle-aree-rurali.