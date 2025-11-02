Investito un branco di cinghiali. Bloccata l’autostrada A2 nel tratto tra Palmi e Gioia Tauro – VIDEO

Reggio Calabria, 2 novembre 2025 – Un grave blocco alla viabilità ha interessato l’autostrada A2 del Mediterraneo , nel tratto tra Palmi e Gioia Tauro.

Un branco di cinghiali sarebbe infatti stato investito da un veicolo transitante.

Un impatto che non ha lasciato la vettura indenne da danni e ha richiesto l’immediato intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi per la rimozione degli animali dalla carreggiata.

Ciò ha causato una congestione del traffico autostradale, già in difficoltà per lavori inerenti al rifacimento del manto stradale che hanno richiesto la chiusura di una corsia.

Un episodio che riporta inevitabilmente all’oramai datato problema della fauna selvatica, specie dei cinghiali, la cui presenza è sempre più frequente sulle nostre strade.

Essa rappresenta un pericolo per la pubblica sicurezza, specie se avvistata in zone urbane o nei pressi dei centri abitati.