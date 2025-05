Invitalab, nasce un nuovo e moderno poliambulatorio nel pieno centro di Lamezia Terme

Invitalab, è il nome del nuovo e moderno poliambulatorio realizzato in pieno centro cittadino e che sarà inaugurato venerdì 30 maggio 2025 alle 18.

La struttura ubicata in via Enrico Toti 83 (sede ex uffici Enel) vede come amministratore unico il dottor Luigi Perri e come direttore sanitario il dottor Giuseppe Perri.

L’inaugurazione del 30 maggio, alla presenza delle autorità religiose e civili, sarà l’occasione per far conoscere alla comunità questo innovativo presidio di prevenzione e cura.

Un hub per la tutela della salute che ospiterà numerose discipline specialistiche: cardiologia, pneumologia, medicina dello sport, diabetologia, endocrinologia, nefrologia, ecografia multidisciplinare, neurologia, ginecologia, urologia, ortopedia, fisiatria, nutrizione, unitamente agli ambulatori di chirurgia e infermieristica.

Le tante discipline implicano la presenza fattiva e pienamente operativa di medici altamente qualificati e di esperienza perché come tengono a sottolineare l’amministratore unico e il direttore sanitario “la competenza del personale è un punto di forza fondamentale per questa struttura che punta alla qualità del servizio abbattendo i tempi d’attesa per qualsiasi esame e consentendo la possibilità di accedere a percorsi diagnostici e terapeutici completi”.

Invitalab, struttura attualmente privata ma che in futuro aspira ad essere convenzionata col Sistema Sanitario Nazionale, rappresenta un valore aggiunto per il territorio non solo per la competenza dei medici specialisti impegnati ma anche per l’adozione di strumentazioni moderne che connotano il centro come una struttura dagli standard elevati perchè completa e al passo coi tempi.

Non si può che esprimere grande interesse e fiducia per questa nuova realtà e per l’impatto sicuramente positivo che avrà sulla collettività che, dopo la pandemia da Covid – 19, ha sensibilmente cambiato stile di vita con la convinzione che la prevenzione è basilare per poter condurre una vita sana e affrontare al meglio e in tempi rapidi eventuali patologie gravi.

Una consapevolezza che spinge sempre più le persone a cercare presidi di qualità e accessibili per la cura; strutture dove l’approccio sia immediato ed empatico tra medico e paziente.