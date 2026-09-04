Invito agli ex Sindaci e all’ex responsabile della Biblioteca di Villa San Giovanni

Nel Consiglio comunale di mercoledì 9 settembre sarà discussa un’ulteriore interrogazione sulla mancata riapertura della Biblioteca.

La Biblioteca comunale di Villa San Giovanni è ancora chiusa. Il suo patrimonio librario, di inestimabile valore storico e culturale, continua a giacere negli scatoloni, sottratto alla fruizione dei cittadini, senza che siano state fornite adeguate garanzie sulle condizioni di custodia e conservazione.

Ogni ulteriore ritardo espone libri e raccolte al rischio di deterioramento e danneggiamento, fino alla perdita o alla distruzione di volumi insostituibili.

Per questo, insieme ai Consiglieri di Forza Italia, abbiamo presentato un’ulteriore interrogazione consiliare, che sarà discussa mercoledì 9 settembre.

Chiederemo all’Amministrazione di spiegare le ragioni della mancata apertura, di indicare dove e in quali condizioni siano custoditi i volumi, quali interventi siano stati effettuati e, soprattutto, di assumere un cronoprogramma certo e verificabile per restituire la Biblioteca alla città.

Rivolgiamo un appello pubblico a tutti gli ex Sindaci di Villa San Giovanni e all’ex responsabile della Biblioteca comunale, che ben conoscono la storia, la consistenza e il valore di questo patrimonio.

Li invitiamo a mettere in campo ogni iniziativa e ogni contributo utile a favorire la riapertura della nostra Biblioteca, ponendo la loro esperienza e autorevolezza al servizio di un obiettivo comune: tutelare immediatamente i libri e restituire finalmente questo importante presidio culturale alla città.

È una responsabilità che supera maggioranza e opposizione e riguarda l’intera comunità.

Se la riapertura immediata non fosse possibile, sarebbero comunque indispensabili una ricognizione pubblica dei volumi, misure urgenti per la loro messa in sicurezza, locali idonei e una data certa.

Non possiamo celebrare la cultura attraverso gli eventi mentre la memoria scritta della città rischia di consumarsi dentro gli scatoloni.

Il 9 settembre non chiediamo un’altra risposta interlocutoria, chiediamo responsabilità, tempi certi e atti concreti.

Villa San Giovanni rivuole la sua Biblioteca. Adesso.