Io Bio: il bar biologico che sta cambiando Scalea

di Nicoletta Toselli

Nel cuore di Scalea c’è un luogo che non è solo un bar, ma un esperimento sociale, un punto di incontro, una scommessa vinta. Si chiama Io Bio Bar ed è il primo bar biologico della Calabria, nato dall’intuizione di Gilda Adornetto, che nel 2017 ha rilevato e trasformato un piccolo negozio di alimenti biologici in un vero e proprio centro di aggregazione.

Qui il caffè è equo e solidale, i prodotti sono rigorosamente bio e locali, ma la vera forza sta nelle persone che ogni giorno varcano la soglia. Perché Io Bio non è solo un posto dove bere qualcosa, ma un luogo dove fermarsi a parlare, ascoltare buona musica e partecipare a incontri culturali che stanno ridisegnando la vita sociale di Scalea.

Il cuore pulsante del locale è il Tavolo delle Connessioni, dodici posti a sedere dove chiunque può sedersi e condividere idee. Qui, ogni sabato sera, la musica dal vivo crea un’atmosfera unica, mentre ogni mese Valeria e Chiara organizzano letture per stimolare il pensiero critico. Gli incontri politici, invece, sono diventati appuntamenti fissi per discutere del futuro della città.

Ma Io Bio è anche un laboratorio per artisti, scrittori e musicisti. “Se hai un’idea, questo è il posto giusto per realizzarla”, dice Gilda Adornetto, che invita chiunque voglia mettersi in gioco a proporre eventi e progetti.

Nel mondo frenetico di oggi, Io Bio è un’eccezione: un posto dove il tempo sembra rallentare, dove la qualità del cibo e delle relazioni conta più della velocità del servizio. Qui, il biologico non è solo un’etichetta, ma una filosofia di vita.

E allora la domanda è: può un piccolo bar cambiare la mentalità di una comunità? A giudicare dal fermento che si respira a Io Bio, la risposta sembra essere sì.