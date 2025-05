IoResto al Forum “Renew Calabria”

L’associazione #IoResto sarà tra i protagonisti del Forum “Renew Calabria”, promosso dal Rotary

International – Distretto 2102 con la Governatrice Maria Pia Porcino, in programma il 9 maggio 2025

a Reggio Calabria.

Un appuntamento importante, dedicato a “Pensare e costruire insieme il futuro della nostra terra”, in

cui realtà diverse si confronteranno per mettere in campo idee, proposte e visioni per una Calabria che

non si arrende allo spopolamento, ma investe sulle sue risorse più autentiche.

Per #IoResto sarà un’occasione per portare la voce e l’esperienza di chi, partendo dal lavoro nei

quartieri, nei piccoli paesi e nelle comunità spesso dimenticate, ha scelto di restare, tornare, creare

ponti con chi è partito e costruire alternative possibili.

Un’esperienza nata dal basso, che crede nella forza del fattore umano, nella bellezza dei luoghi e nella memoria collettiva per ripensare il futuro.

Al centro del confronto ci sarà una delle sfide più urgenti del nostro tempo: lo spopolamento e il

declino demografico, che mettono a rischio il futuro sociale, culturale ed economico non solo della

Calabria, ma di tante aree interne d’Italia.

Un fenomeno che chiede risposte concrete, coraggio politico e visione condivisa.

Ma ogni ferita può diventare occasione. E ogni fragilità può trasformarsi in cambiamento.

“Credo che la vera sfida di oggi dichiara Gianni Pitingolo, Presidente di #IoResto sia quella di

costruire nuove alleanze tra ricercatori, studiosi, docenti e scuole, per fare educazione su questi temi e

attivare strumenti capaci di trasformare i vincoli in opportunità.

Renew Calabria può e deve essere un’occasione concreta per ripensare i modelli di sviluppo, valorizzare le energie già presenti nei territori e coinvolgere davvero i giovani nei processi decisionali.”

Da Crotone a Reggio, da Nord a Sud, da chi parte a chi ritorna, da chi resta a chi arriva: è il momento

di camminare insieme per costruire il futuro che vogliamo.