IoResto e Libreria Cerrelli: una rivoluzione culturale nel segno di Francesco Bevilacqua

Si è concluso con una straordinaria partecipazione di pubblico l’incontro organizzato dall’associazione #IoResto in occasione del suo sesto anniversario, in collaborazione con la Libreria Cerrelli.

Nella serata del 12 dicembre, la storica Libreria Cerrelli di Crotone ha ospitato lo scrittore e cercatore di luoghi perduti Francesco Bevilacqua.

Quello che doveva essere un momento celebrativo si è trasformato in un dialogo profondo e suggestivo sul futuro del “verbo restare”.

L’evento, moderato da Gianni Pitingolo, presidente di #IoResto, e da Paolo Cerrelli, libraio e promotore culturale, ha rappresentato molto più di una semplice presentazione editoriale.

Attraverso le pagine di Calabria Esotica e Lettere Meridiane, Bevilacqua ha condotto i presenti in un viaggio fisico e spirituale tra i sentieri meno battuti della nostra regione, esplorando quel confine sottile dove la “ruggine” del tempo e dell’abbandono si trasforma nell'”oro” della memoria e della restanza.

Durante la serata sono stati aperti spazi di riflessione sui temi cruciali del nostro tempo: la necessità di un nuovo sguardo sui paesi in bilico, l’importanza del camminare come atto di riappropriazione dei luoghi, la cura delle comunità, i processi di rigenerazione, l’oikofilia intesa come pratica concreta di appartenenza e il valore della “restanza” come scelta consapevole di chi decide di investire energia e visione nella propria terra d’origine, esplorando le diverse sfumature dell’abitare: restare, tornare o approdare.

“Abbiamo celebrato sei anni di impegno civico partendo dalle radici” ha dichiarato Gianni Pitingolo a margine dell’incontro.

“La partecipazione numerosa e attenta dei cittadini dimostra che esiste un desiderio profondo di conoscere la Calabria oltre gli stereotipi. Con Francesco Bevilacqua abbiamo avuto la conferma che restare non è un atto passivo, ma un esercizio quotidiano di cura, conoscenza e responsabilità verso le persone ed il territorio”.

L’iniziativa ha consolidato una volta di più la sinergia tra #IoResto e la Libreria Cerrelli, confermandosi come un presidio culturale fondamentale per la città di Crotone.

La serata si è conclusa con la consapevolezza che oggi, più che mai, è necessario “pensare insieme” il presente per costruire il futuro e trasformare la consapevolezza dei luoghi in progetti concreti di sviluppo locale e partecipazione collettiva.