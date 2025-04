IRCCS a Germaneto, il presidente del Consiglio regionale Mancuso sostiene la proposta dell’Università Magna Graecia.

“Esprime il convinto sostegno alla proposta del Rettore dell’Università degli Studi Magna Graecia, prof. Giovanni Cuda, per l’istituzione di un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) a vocazione diagnostica presso il Campus universitario di Germaneto.

E’ una sfida ambiziosa e al contempo concreta, che riflette una visione moderna del rapporto tra ricerca, assistenza e formazione. Una proposta coerente con la traiettoria di crescita dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria ‘Renato Dulbecco’ e con il ruolo sempre più centrale che il Campus di Germaneto sta assumendo nel panorama sanitario e scientifico del Mezzogiorno.

Ed è un’iniziativa che va accompagnata con il massimo impegno delle istituzioni calabresi ad ogni livello.

La costituzione di un IRCCS rappresenterebbe un salto di qualità per l’intero Sistema sanitario regionale e contribuirebbe a rafforzare la capacità della Calabria di produrre e trattenere competenze, innovazione e ricerca di alto livello.

A mio avviso, la presenza nel campus universitario di un patrimonio scientifico, clinico e tecnologico di comprovata eccellenza, unito alla riorganizzazione dell’AOU Dulbecco, pone oggi le condizioni reali per candidare il sito di Germaneto a diventare un riferimento nazionale nel campo della diagnostica avanzata e della medicina traslazionale.

Si tratta, inoltre, più che di una semplice proposta, di una prospettiva già delineata nei principali atti di programmazione congiunti tra Regione e Università, oggi pronta per essere sostenuta con i necessari passaggi istituzionali, a partire da un chiaro impegno politico condiviso.

In tal senso, sono disponibile ad attivare tutte le azioni di mia competenza, coadiuvando un percorso partecipato e trasparente che porti all’adozione di atti di indirizzo politico, nella consapevolezza

che il riconoscimento del carattere scientifico da parte del Ministero della Salute poggi su una volontà regionale forte, coesa e motivata.

Non sfugge, altresì, che l’istituzione di un IRCCS in Calabria costituirebbe una conquista di tutto il sistema pubblico regionale, in grado di generare benefici concreti per i cittadini in termini di accesso alle cure, riduzione della mobilità sanitaria, attrazione di finanziamenti per la ricerca e sviluppo di nuove tecnologie diagnostiche e terapeutiche”.