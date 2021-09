Isola Capo Rizzuto: bitumazione e illuminazione pubblica, continuano i lavori sul territorio

Condividi

0 shares Share

Tweet

Email

Print

Dopo lavori di bitumazione effettuati prima della stagione estiva sulle strade che portano verso il mare ed alcune strade interpoderali, il lavoro dell’amministrazione sulle vie di comunicazione del territorio continua senza sosta.

In questi giorni le macchine spanditrice sono a lavoro nelle zone di Sovereto, Anastasi e Capo Piccolo con diversi interventi di ripristino del manto stradale e, in alcuni casi, di prima posa su strade sterrate.

Lavori che, se fatti regolarmente, rientrerebbero in una ordinaria amministrazione, ma considerando che in alcune zone non venivano effettuati lavori di manutenzione stradale da circa 30 anni, allora il tutto diventa straordinario. Come anche l’installazione dei nuovi punti d’illuminazione pubblica nelle zone di Capo Bianco ed alcune strade interne di Capo Rizzuto ancora al buio.

L’obiettivo prefissato dall’amministrazione, guidata dal Sindaco Maria Grazia Vittimberga, è proprio quello di far diventare Ordinario il tanto lavoro Straordinario che è stato messo in atto sin dall’insediamento e quello che verrà effettuato nel breve e lungo termine.

I lavori in corso in questo momento sono seguiti dall’ufficio tecnico, su indicazione del Sindaco, per un ammontare di circa € 85.000,00. Tanti altri saranno i lavori di bitumazione e illuminazione pubblica che da qui a breve interesseranno gran parte del territorio, ovviamente non può essere fatto tutto contemporaneamente, ma il lavoro dell’amministrazione è costante.

I prossimi interventi in calendario riguarderanno le zone di Le Castella, Le Cannella e Marinella, a seguire verranno comunicati i successivi interventi.